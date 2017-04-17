Tarım, Ocakta 4,9 Milyon Kişiye İstihdam Sağladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklanan işsizlik verilerine ilişkin, "Tarımsal faaliyetin dibe vurduğu ocak ayında bile tarım, 4 milyon 893 bin kişiye istihdam sağladı, istihdamın yüzde 18,3'ünü karşıladı." ifadesini kullandı.



Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ocak ayında 26 milyon 672 bin olan istihdamın, 14 milyon 775 bininin hizmetler, 4 milyon 893 bininin tarım, 5 milyon 274 bininin sanayi, 1 milyon 731 bininin inşaat sektörlerinde gerçekleştiğini bildirdi.



Tarım sektörünün ocak ayına rağmen 4,9 milyon istihdam sağladığına dikkati çeken Bayraktar, "Tarım, Türkiye'de bir istihdam kapısı. Hala istihdamın 5'te 1'ini karşılıyor, tarımla ilgili diğer sektörlerde dahil edildiğinde bu oran 4'te 1'i geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Ocakta tarımın kadınlarda işsizliği 4,2 puan düşürerek yüzde 19,6'dan yüzde 15,4'e, erkeklerde 1,5 puan düşürerek yüzde 13,4'den yüzde 11,9'a, toplamda işsizliği 2,2 puan düşürerek yüzde 15,2'den yüzde 13'e indirdiğini ifade eden Bayraktar, her yıl mart ayının ikinci yarısından sonra tarımda istihdamın yoğunlaştığını, hasadın ardından azalmaya başladığını, ocak-şubat aylarında en düşük düzeye gerilediğini hatırlattı.



Aralık 2016'da yüzde 18,4 olan tarımın istihdamdaki payının ocakta yüzde 18,3'e gerilediğini belirten Bayraktar, "Mevsim şartlarına rağmen tarım, bu yıl ocakta 4 milyon 893 bin kişiye istihdam sağladı." ifadesini kullandı.