Sungurlu'da Peynir İmparatorları Yetişiyor

Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Eflaz, Sungurlu Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan ve İş Kur Müdürlüğü tarafından desteklenen Peynir üretim kursunu ziyaret etti.



Sungurlu Ziraat Odası'nda gerçekleştirilen ziyarete Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Eflaz Ermiş, Ziraat Odası Başkanı Dursun Karaderili, Sungurlu İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek katıldı.



Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Sungurlu Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan Peynir Üretim Kursu, Ziraat Odası binasında 21 Kasım'da başlayıp, 2 Şubatta sona ereceğini ifade eden Kurs Öğretmeni Ziraat Mühendisi Şeyma Yıldırım, "Kursumuz da 20 kursiyerimiz eğitim görmekte olup, öncelikle personel hijyen eğitimi veriyoruz. Daha sonra peynir çeşitlerinden ve üretiminden bahsediyoruz ve sonra peynir üretimine geçiyoruz. Beyaz peynir üretimine başlayıp olup, Kaşar peyniri, örgü peyniri ve dip peyniri yaptık, ileriki zamanlar da ise Urfa peyniri ve Mozzarella peynirinin yapımına başlayacağız. Kursumuzun son zamanlarına doğru yöresel peynir yapımına başlayacağız" dedi.



Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Dursun Karaderili, her zaman çiftçimizin ve kursiyerlerimizin bu gün yanında oluğumuz gibi her zaman desteklerimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ziraat Odamızın kapıları her zaman çiftçilerimize kurs vermek isteyen kurum ve kuruluşlarımıza açıktır. İmkanlarımız doğrultusunda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.



"Peynir İmparatorları Bekliyoruz"



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erkan Eflaz Ermiş, "Bu kurslar Müdürlüğümüz ve İş Kur Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenleniyor. Bizler bu kurumlarla bu işleri ortaklaşa yürütmeksek inanın iş sağlayamayız. Bu herkesin iş birliği ve güç birliği ile oluyor. İnşallah bu kursumuz faydalı olur, bu süreç şimdilik teorik aldığınız eğitimler, daha sonra pratik olarak yapacağınız üretimler olacak o süreçte de sizlere daha faydalı olmak için çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu.



Biz bu kurslar neticesinde sizlerden Peynir İmparatorları bekliyoruz diyen İl Müdürü Eflaz, kendi işini kuran ve kendi iş yerini işleten hem de üreten cebine para koyabilecek patronlar bekliyoruz. Buradaki kursiyerlerimizden isteğimiz bu kursların sonrası birlikte bir tesis açmaları ve yerel bir markaları olmasını isteriz. Bu tür tesislere bizlerinde ihtiyacı var çünkü bizde istiyoruz doğal ürünler tüketmek istiyoruz. Bu kursları burada bırakmayın, bir sürü imkanlarınız olacak bu imkanlarınızı değerlendirmeye bakın, Sungurlu'da bir kadın kooperatifi var sizler de onlara dahil olabilirsiniz. Yada kendi imkanlarınızla bir işletme kurabilirsiniz" diye konuştu.



Milletvekillerimiz başta olmak üzere devlerimizin bütün kurumları bu tür yatırımlara son derece sıcak baktığı gibi desteklerini sağlıyorlar diyen Eflaz, "Bizim söylediklerimize de onlar destek oluyorlar. Bu eğitimler, kurslar hep birlikte beraber olursa bir yere varabiliyor. Sizler bizlerden memnunsanız bunun neticesinde güzel işler ortaya çıkıyor" dedi.



İl Müdürü Erkan Eflaz Ermiş'in konuşmasının ardından kursiyerler tarafından yapılan peynirlerin tadına bakıldı. Ziraat Odasının önünde çekilen toplu fotoğrafla ziyaret sona erdi. - ÇORUM