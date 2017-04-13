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Şubatta Toplanan Süt Miktarı Yüzde 6,6 Azaldı
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Şubatta Toplanan Süt Miktarı Yüzde 6,6 Azaldı

TÜİK verilerine göre Şubat ayında süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yüzde 6,6 azalarak 702,7 bin tona geriledi.

Şubatta Toplanan Süt Miktarı Yüzde 6,6 Azaldı

TÜİK verilerine göre Şubat ayında süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yüzde 6,6 azalarak 702,7 bin tona geriledi.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye İstatistik Kurumu, Tüik
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