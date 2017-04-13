Şubatta Toplanan Süt Miktarı Yüzde 6,6 Azaldı
TÜİK verilerine göre Şubat ayında süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yüzde 6,6 azalarak 702,7 bin tona geriledi.
TÜİK verilerine göre Şubat ayında süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yüzde 6,6 azalarak 702,7 bin tona geriledi.
Kaynak: Dunya.com
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