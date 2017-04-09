Sosyal Medya Yeni Dizi "Savaşçı"yı Konuşuyor! TT Listesinde Zirveye Yerleşti
Fox kanalının merakla beklenen özel harekat dizisi "Savaşçı" bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizi Twitter'da TT listesinde birinci sıraya yerleşti.
Yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Volkan Kocatürk ve Mirsad Herovic'in üstlendiği "Savaşçı" dizisi bu akşam seyirciye merhaba dedi.
Dizi ekranlara geldikten sonra sosyal medyada konuşulmaya başladı. "Savaşçı" hashtagi Twitter'da TT listesinde kısa sürede birinci sıraya yerleşti.
Aksiyon dolu dizi seyircilerden olumlu mesajlar aldı.
Kaynak: Haberler.com
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