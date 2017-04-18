Son Dakika! Helikopter Kazasından Kahreden Haber: 12 Kişi Şehit Oldu

Tunceli'deki helikopter kazasından acı haber geldi. Helikopterde bulunan 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel olmak üzere 12 kişi şehit oldu.

Diyarbakır'dan kalkan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter ile Tunceli'deki görev uçuşu sırasında saat 11.50'da telsiz teması kesildi.

SEÇİM KURULUNDA GÖREVLİ

Tunceli ile Ovacık arasında irtibatı kesilen helikopterde 7'si polis, 2'si hakim ve 3'ü personel olmak üzere 12 kişi vardı. Helikopterdeki hakimlerin seçim kurulunda görevli olduğu öğrenildi.

KAZADA KURTULAN YOK

Kazanın ardından 2 askeri helikopter kaza bölgesine ulaştı. Hemen ardından ise acı haber geldi. Helikopterde bulunan 12 kişinin şehit olduğu ifade edildi.