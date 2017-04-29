Son Dakika! 2 Yeni KHK Resmi Gazetede Yayınlandı

Kamuda ihraç, göreve iade ve kapatılan kurumlarla ilgili 689 ve 690 sayılı iki yeni kanun hükmünde kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 3 bin 939 kamu personeli meslekten ihraç edilirken, 232 kamu personeli de göreve iade edildi.

YENİ KHK İLE İHRAÇLAR

KHK'larla birlikte TBMM'den 3 kişi, Danıştay'dan 3 kişi, Yargıtay'dan 19 kişi, YSK'dan 6 kişi, HSYK'dan 6 kişi, Başbakanlık'tan 3 kişi, Diyanet'ten 201 kişi, RTÜK'ten 2 kişi, SPK'dan 23 kişi, Adalet Bakanlığı'ndan 1127 kişi, Dişişleri Bakanlığı'ndan 19 kişi ihraç edildi.

Pek çok bakanlık ve kamu kurumunda da ihraçlar yaşandı.

484 AKADEMİSYENE İHRAÇ

Yeni KHK'larla birlikte 484 akademisyen ve 98 üniversite çalışanı da ihraç edildi.