Sivas'ta Geçen Yılki Kuraklık, Buğdayı Olumsuz Etkiledi

SİVAS Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, geçen yıl kurak dönemde yapılan ekim nedeni ile ekili buğday tarlalarında yüzde 30 civarında hasar olduğunu söyledi.



Konya ve Ankara'nın ardından buğday üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Sivas'ta geçen yıl ekim döneminin ardından yeterli yağışların olmayışı ekili arazilerde sıkıntıya neden oldu. Ekim döneminin ardından mevsimin kurak geçmesi, yağmur ve kar yağışının zamanında gerçekleşmemesinin etkileri baharla birlikte filizlenmeye giren tarlalarda göze çarptı. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile arazilerde yaptıkları incelemelerde ciddi oranda hasar tespit ettiklerini söyledi. Yaklaşık 3 milyon dekar arazide buğday ekili olduğunu belirten Çetindağ, "İlimizde geçen yıldan kalma kuraklığa dayalı büyük bir hasar var. Daha çok buğday da ekilen bir arazimiz var. Her yıl çiftçimize bir sıkıntı çıkıyor. İnşallah bu sene sıkıntı çekmez diyoruz ama, şu anda yüzde 30 civarında ürün kaybı var. Bahar döneminde yağışlar iyi gittiği halde, geçen yıldan kalma bu sıkıntılar yaşanmakta. Çiftçimiz sıkıntılı durumda. İklimlerin değişmesinden dolayı bu sıkıntılar yaşanıyor" dedi.



POLİÇE SÜRESİ UZATILMALI



Çetindağ, kentte kuraklık nedeni ile ürün kabı yaşayan birçok çiftçinin tarım sigortasından da faydalanamayacağını söyledi. Tarım sigortası kapsamında kuraklık poliçesi yaptırma işlemlerinin 24 Nisan'da bittiğini hatırlattı. Başvuruda bulunmayan ancak kuraklık nedeni ile ürün kaybı yaşayan çiftçilerin mağdur olacağını belirten Çetindağ, bu sürenin uzatılmasını istediklerini dile getirdi. Çetindağ, "Bu poliçeyi unutan ve takip edemeyen çiftçilerimiz var. Kuraklıkla ilgili kesin sonuçlar Mayıs içinde belli olurken, sürenin Nisan sonunda bitirilmesi doğru değil. Çiftçimiz sorun yaşarsa, bu ülkemizde de sorunlara yol açacaktır. Bu konuda ilgililerden gereken desteği bekliyoruz" diye konuştu. - Sivas