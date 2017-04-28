Sinop'ta Denizcilik Çalıştayı Düzenlenecek

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Alev Erenler, Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları 6. Öğrenci Çalıştayı'nın bu yıl 4-6 Mayıs'ta Sinop'ta düzenleneceğini söyledi.



Erenler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştaya, 29 farklı üniversiteden 200'ün üzerinde akademisyenin katılacağını vurguladı.



Söz konusu çalıştaya bu yıl Sinop Üniversitenin ev sahipliği yapacağını dile getiren Alevler, şöyle konuştu:



"Çalıştayda mesleki atölye çalışmalarının yanı sıra öğrencilerimize yönelik paneller düzenlenecek. Ayrıca etkinlik süresince öğrencilerle Sinop Üniversitesine gelecek olan denizcilik programlarında görevli öğretim elemanları Meslek Yüksekokulları Denizcilik Programları Çalışma Grubu"nun 16. toplantısını burada gerçekleştirecekler. Denizcilik eğitimiyle ilgili önemli konular tartışılacak ve çözüm önerileri raporlanacak. Türkiye'de denizcilik eğitimi veren tüm meslek yüksekokullarından öğrencilerin katılacağı bu etkinlik sayesinde öğrenciler, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların, istihdam edecekleri kişilerden beklentilerini dinleyip, sektörle ilk temaslarını kuracaklar."