Şiddet Mağduru Kadınlara Yönelik Proje Tanıtıldı

OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneğinin (OSİAD) hazırladığı, Hacettepe Üniversitesi ve Yenimahalle Belediyesinin de ortağı olduğu "Şiddet Mağduru Kadınların Sosyal Ekonomik Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi" başlıklı AB projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.



Holiday Inn Otel'deki toplantıda konuşan OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, şiddet gören kadınların projede hedef kitle olarak belirlendiğini söyledi.



Cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren ve fiziksel, cinsel ve ruhsal zararlarla sonuçlanma olasılığı bulunan her türlü davranışı kadına yönelik şiddet olarak gördüklerinin altını çizen Kurt, proje kapsamında Ankara'daki sığınma evlerinde kalan 50 mağdur kadının istihdam edilmesinin amaçlandığını kaydetti.



Türkiye'de kadına yönelik şiddete dair araştırmaların geçmişinin kısa ve sayısının az olduğunu dile getiren Kurt, "Projenin başlangıç noktasını her yaştan, bekar, boşanmış ya da evli olsun şiddet görmüş kadınların attığı çığlıklar oluşturuyor. Bu çığlığı, sivil toplum örgütü olarak duyuyoruz. Karşımızdaki sorunun büyüklüğüne aldırmaksızın, proje ortaklarımızla birlikte, çözümün bir parçası olmaya çalışıyoruz." dedi.



Kurt, Türkiye'de çalışma hayatındaki kadınların oranının istedikleri seviyede olmadığını ifade ederek, kadın istihdamının yüksek olduğu ülkelerin aynı zamanda gelişmiş ülkeler olduklarına dikkati çekti.



"Kadınları öne çıkarmalıyız"



Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da kadına şiddet konusunda Türkiye'nin sicilinin iyi olmadığını dile getirdi.



Avrupa'da birçok ülkede yok iken Türkiye'deki kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini kaydeden Yaşar, "Kadına yönelik şiddet olayları her geçen gün artıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığımız şu günlerde töre cinayetlerinin devam etmesi içimizi acıtıyor. Çağdaş bir toplum olacaksak önce kadınlarımızı sevmeliyiz, onlara hürmet etmeli ve öne çıkarmalıyız." diye konuştu.



Yaşanan terör olaylarına da değinen Yaşar, Türkiye'nin yaşananları hak etmediğini vurguladı. Yaşar, "Türkiye, kardeşliğini, birliğini, beraberliğini yeniden tesis etmek zorunda. Bunun için reçete, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ışıklı yol yani Cumhuriyetin temel değerleri." ifadelerini kullandı.



Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Arslan ise 25 yıl hakim ve savcılık yaptığını, bu süreçte toplumdaki dezavantajlı kişileri gözlemlediğini belirtti.



Dezavantajlı kişilere anlayış gösterilmesi anlamında projeyi önemli gördüğünü kaydeden Arslan, "Dezavantajlı bir kişi eğer haklarını öğrenirse kendini toparlama fırsatı elde ediyor. Proje kapsamında biz, bu kişilere haklarını öğreteceğiz." dedi.



Çocukları için kreş yapılacak



Bütçesi 228 bin avro olan proje çerçevesinde Ankara'daki sığınma evlerinde kalan 50 kadına eğitim verilerek istihdam edilmeleri sağlanacak. Böylece işletme sahipleri ve çalışanların kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığı artırılacak.



Söz konusu kadınları istihdam eden işletmelere kadın dostu işletme sertifikası verilecek. Bu kişilerin çocukları için de OSTİM'de kreş inşa edilecek.