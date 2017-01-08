Sert Kabuklular Türk Meyveciliğinin Yüz Akıdır"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sert kabuklular denilen fındık, kestane, Antep fıstığı, ceviz ve bademin ülke meyveciliğinin yüz akı olduklarını belirterek, bu ürünlerin ülke ekonomisine 15,8 milyar liralık katkı sağladığını ifade etti.



Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, sert kabuklu meyvelerin ülke meyveciliğinde özel bir yeri bulunduğunu, değer olarak toplam meyve üretiminin yüzde 38,3'ünü, toplam bitkisel üretimin yüzde 13,2'sini karşıladıklarını kaydetti.



Türkiye'nin fındık, kestane, Antep fıstığı, ceviz ve badem üretiminin küresel üretimin yüzde 5,9'unu oluşturduğunun altını çizen Bayraktar, şu bilgileri verdi:



"Dünya nüfusunun sadece yüzde 1,1'ini barındırmasına rağmen Türkiye, sert kabuklu meyvelerden fındıkta dünya üretiminin yüzde 63,1'ini, Antep fıstığında yüzde 9,3'ünü, cevizde yüzde 5,2'sini, kestanede yüzde 3,1'ini, bademde yüzde 2,7'sini gerçekleştiriyor. Fındık üretiminde 1'nci, kestane ve Antep fıstığı üretiminde 3'ncü, cevizde 4'ncü, bademde 7'nci sırada bulunuyor. 2015'te Türkiye, 9 milyar 709,4 milyon liralık fındık, 2 milyar 555,5 milyon liralık ceviz, 2 milyar 514,2 milyon liralık Antep fıstığı, 585,6 milyon liralık badem, 466 milyon liralık kestane üretti. 5 sert kabuklu üründe toplam üretim, 15 milyar 830,7 milyon lirayı buldu."



"Yüksek fiyatla ihraç edilebilirler"



Türkiye'nin sert kabuklu meyveler ihracatında, ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığını belirten Bayraktar, dünya sert kabuklu meyveler ihracatında Türkiye'nin aldığı payın yüzde 11,1 olduğunu ifade etti.



Bayraktar, Türkiye'nin fındık, kestane ve Antep fıstığında net ihracatçı konumunda bulunmasına karşın badem ve cevizde net ithalatçı olmaktan bir türlü kurtulamadığına dikkati çekti.



Sert kabuklu meyvelerin besin değeri açısından önemine de işaret eden Bayraktar, bu ürünlerin kalp hastalıklarını ve kanseri önleme konusunda etkili olduklarını belirtti.



Türkiye'nin, söz konusu meyvelerin üretimini daha da artırma potansiyeli bulunduğunu kaydeden Bayraktar, "Fındık, ceviz, Antep fıstığı, kestane ve bademde dünyada büyük bir ihracat imkanı olduğu görülüyor. Bu ürünler yüksek fiyatla ihraç edilebilecek ürünler. Katma değer artırmaya da son derece müsaitler. Ham ürüne katma değer katarak 4-5 katı fiyata ihraç edebilmek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.



"Fiyat istikrarı sağlanmalı"



Anılan 5 sert kabuklu meyvenin son derece değerli ürünler olduğunun altını çizen Bayraktar, "Bu ürünlerde belli bir fiyat istikrarı sağlanmalı ve çiftçi, istikrarlı bir gelire kavuşmalıdır." ifadesini kullandı.



Doğu Karadeniz'deki fındık bahçelerinin yenilenmesi önerisinde de bulunan Bayraktar, Antep fıstığı tesislerinin basınçlı sistemlerle sulamaya açılması ve böylece periyodisitenin (bir yıl ürün verip diğer yıl vermeme) şiddetinin azaltılmasının sağlanması gerektiğini bildirdi.



Bayraktar; ceviz üretilirken bölgelere uygun çeşitler dikilmesi ve yeni çeşitler geliştirilmesinin yanı sıra kestane bahçelerinin de hobi bahçeleri olmaktan çıkartılarak kapama bahçelere dönüştürülmesinin önemine işaret etti.