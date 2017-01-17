Serbest piyasada dolar 3,7880 liradan, euro ise 4,0370 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7860 liradan alınan dolar 3,7880 liradan, 4,0350 liradan alınan euro ise 4,0370 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,7840, liradan, euro ise 4,0090 liradan satılmıştı.
Dolar 3,78'den Euro 4,03'ten Güne Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 3,7880 liradan, euro ise 4,0370 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada dolar 3,7880 liradan, euro ise 4,0370 liradan haftaya başladı.
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