Şeker Pancarında Kota Sınırlaması Kaldırıldı

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, şeker pancarında kota sınırlaması kaldırıldığını bildirdi.



Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, şeker pancarı üreticilerinin kendilerine ilettiği kota sınırlamasının çözüme kavuşturulduğunu belirtti.



Daha önce 35 bin ton ile sınırlı olan şeker pancarı kotasının, Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Ergin İçenli ile görüşerek kaldırıldığını ifade eden Minsolmaz, şunları kaydetti:



"Şeker pancarı kota sınırlaması kaldırıldı. Pazartesi gününe kadar tüm şeker pancarı üreticilerinden ön talepler alınacak ve şeker pancarı üreticimiz ne kadar şeker pancarı ekeceğinin taahhüdünü yapacak. Bu taahhüdünü yerine getirirse tüm alımlarını Şeker Fabrikaları yapacak ve üreticimiz mağdur olmayacaktır. Şeker pancarı üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."