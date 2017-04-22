Şanlıurfa'da "Köpek Sahiplenme" Kavgası: 2 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında bir köpeği sahiplenme üzerinden çıkan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Merkez Eyyübiye ilçesi Topdağı Mahallesi'nde iki aile arasında bir köpeği sahiplenme üzerinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Silahların kullanıldığı kavgada, Ahmet Elmas (38) olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan Mahmut Elmas, İsmail Doğan (27) ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.



Ağır yaralanan İsmail Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerinde yapılan incelemede, 2 pompalı tüfek bulundu.



Polis, olayla ilgili Mahmut E, Nuri D, Vedat D. ve Mehmet D'yi gözaltına aldı.