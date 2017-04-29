Şamil Tayyar Yeni Açıklanan KHK'ya İsyan Etti: Pes Ettim Ben Artık Yokum

Resmi Gazete'de 689 ve 690 sayılı iki yeni KHK yayımlandı. 689 sayılı Kanun Hükmünde Karaname ile 3974 kamu personeli görevinden ihraç edildi.

AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, bu KHK'ların yayımlanmasının ardından sosyal medyadan iki tweet paylaştı.

"PES ETTİM, ARTIK YOKUM"

Şamil Tayyar, ilk paylaşımında, "FETÖ hala işbaşında, herkes kör ve sağır, mücadele raydan çıktı, AK Parti eliyle AK Parti'nin altı oyuluyor, yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Tayyar, son attığı tweette ise "Pes ettim, artık yokum." dedi.