Saatlerce Hastane Önünde Baygın Yattı Kimse İlgilenmedi

Saatlerce hastane önünde baygın yattı kimse ilgilenmedi



SİVAS - Sivas Numune Hastanesi girişinde rahatsızlanan ve yere yığılan yüzde 87 engeli olan şizofren hastasına uzun süre kimsenin müdahale etmemesi vicdansızlığın bu kadarına pes dedirtti.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Numune Hastanesi'ne gelen şizofreni hastası ve yüzde 87 engeli bulunan S.K. hastanenin önünde bir anda yere yığıldı. Şahsın hastane önünde yere düşmesine ve uzun süre yerde hareketsiz halde yatmasına rağmen S.K.'ya kimse müdahale etmedi. Hastanede tedavi gören bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde şahsı yerde yatarken gören bir taksi şoförü ve hastaneye ambulansla hasta getiren sağlık ekiplerinin engelli vatandaşı gördüğü halde müdahale etmediği görüldü. Hastanın saatlerce yerde yattığını görenlerin duruma duyarsız kalmasını gören vatandaş durumu tepki göstererek engelli hastaya yardım etti. Hastanenin acil servisine götürülen şahıs burada tedavi ettirildi.