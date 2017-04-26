Rusya: Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'taki Saldırısı Kabul Edilemez

TSK'ya ait savaş uçaklarının Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerinde PYD/PKK'ya yönelik hava harekatında 70 civarında terörist öldürlmüştü.

Yapılan operasyonlara ABD ve Bağdat yönetiminden sonra, Rusya da tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN ADIMLARINDAN ENDİŞELİYİZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Sincar ve Karaçok'taki saldırısı kabul edilemez. Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Bu adımlar terörle ortak mücadeleye hizmet etmiyor." ifadeleri kullanıldı.

3 ÜLKE DE ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞTİ

Operasyondan 2 saat kadar önce ABD, Rusya ve Irak yönetimi Türkiye tarafından bilgilendirilmiş, olası bir dost ateşi durumundan sakınılması için tedbir almaları istenmişti.