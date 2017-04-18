Rusya Et İhracatçılarını Azaltmak İstiyor

– Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, Rosselhoznadzor'un Rus et ürünlerinin ihracatında kontrolleri sertleştirmeyi ve bu amaçla ihracatçı şirket sayısını azaltmayı teklif ettiğini bildirdi.



Dankvert "Rossiya 24" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Mevcut denetlemeleri de dikkate alarak et ürünlerinde bu denetlemeleri daha ciddi hale getirmeyi teklif ediyoruz. Çünkü biz ihracat talebinde bulunan işletmelerin sayısının kontrol gerektirecek düzeyde arttığını görüyoruz. Fakat buna yetişemiyoruz. 3 bin işletme ihracat yaparken bu kadar şirketi kontrol edemeyiz" dedi.



Bölgenin ilgili servislerinin denetleme mekanizmasının olması gerektiğini söyleyen Dankvert, "Bu servisler tarafından kontrol edilen tüm işletmeleri biz denetleyeceğiz ve işletme sayısını azaltacağız.



Devlet Rosselhoznadzor'un ürünlerin ithalatçı ülkelerin taleplerine uyduğunu garanti edebilmesi için belli bir bütçe ayırıyor. Denetleme olmadığını görürsek bu ürünü dışarı çıkartamayız, aksi takdirde kapılar bize kapanır." dedi. - Moskova