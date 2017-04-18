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Rekabet Kurulundan Zeyport Limanı Soruşturması
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Rekabet Kurulundan Zeyport Limanı Soruşturması

Rekabet Kurulunca, Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulundan Zeyport Limanı Soruşturması

Rekabet Kurulunca, Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.


Rekabet Kurumunun internet sitesindeki duyuruya göre, Kurul, Zeyport Limanı işleticisi Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri şirketinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve uyumlu eylemler ile hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan maddelerine aykırı şekilde liman faaliyetleri yürüterek rekabeti engellediği iddiasını içeren şikayet başvurusunu, Ankara 2. İdare Mahkemesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.


Kurul, ilgili yargı kararında belirtilen hususları dikkate alarak, Rekabet Kanununun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik, Zeyport Zeytinburnu Liman İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ ile S.S. Gemi Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Söz konusu şikayet nedeniyle daha önce yapılan ön araştırmada, şikayetin reddi ile soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilmişti.

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