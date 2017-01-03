Reina saldırısını kim yaptı? Reina saldırısını hangi örgüt yaptı? Reina saldırısı ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Ortaköy semtindeki gece kulübüne yönelik terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti. Yılbaşı gecesinin kana bulandığı saldırı sonucunda 65 kişi yaralandı. Reina'yı kana bulayan Uygur Türkü uyruklu saldırganın, Kasım 2016 tarihinde Konya'ya geldiği öğrenildi. Kimliği açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı. İstanbul Ortaköy'deki saldırıyı düzenleyen teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016'da ailesiyle birlikte Konya'ya geldiği öğrenildi. Teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi. Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı.

REİNA SALDIRISINI KİM YAPTI?

Reina saldırısını kim yaptı? Reina saldırısını hangi örgüt yaptı? İstanbul Ortaköy'de bulunan bir gece kulübünde 39 kişiyi öldüren saldırganın en net görüntüsü ortaya çıktı. Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı. Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Saldırgan çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekiplerinin saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.

TAKSİM'DE KEŞİF YAPMIŞ

İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne saldıran teröristin, Taksim Meydanı'nda keşif yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne saldıran teröristin yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Ulaşılan görüntülerde terörist, Taksim Meydanı'nda keşif yaparken görülüyor.

ŞARJÖR DEĞİŞTİRİRKEN ASKERİ MALZEME KULLANMIŞ

İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı. Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları "Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı" diye anlattı.

ÖZEL BİRLİKLER OPERASYONDA KULLANIYOR

Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.

TAKSİ İLE REİNA'YA GİTMİŞ

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, Reina katliamcısının izini dakika dakika süren emniyet ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensubu olan teröristin yakalanması için çok sayıda adrese eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Edinilen bilgilere göre, katliamı gerçekleştiren terörist, Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'ne elinde sigara ve sırt çantasıyla gitti. Yoldan geçen ilk taksiyi çeviren DEAŞ'lı terörist, saat 23.58'de taksiye binerek sahil yolundan Reina'ya doğru hareket etti. Teröristin 'katliam yolculuğu'nun görüntüleri ortaya çıktı.

ÇİFT ŞARJÖRÜ BİRBİRİNE BANTLAMIŞ

Reina'ya yakın bir noktada saat 01.15'te taksiden inerek gece kulübüne doğru yürümeye başlayan terörist, yaklaşık 3 dakikalık bir yürüyüşün ardından saat 01.18'de Kalaşnikof otomatik tüfekle ateş açarak mekânın içerisine girdi. Teröristin askeri operasyon timlerinin yaptığı gibi çift şarjörü ters yönde birbirine bantla yapıştırdığı, böylece şarjör değiştirirken zaman harcamadığı anlaşıldı. Teröristin saldırı sırasında ise 6 şarjör kullandığı öğrenildi.

8 DAİREYE BASKIN

Teröristin adım adım her anını tespit eden polis ekipleri, kaldığı 58. Bulvar Caddesi 63/5 Sokak'taki bazı dairelere girip çıktığını da saptadı. Bu sokak üzerinde bulunan ve göçmenlerin kaldığı 8 ayrı daireye baskın düzenlendi. Baskın sonrasında teröristle ilişkili olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Teröristin Zeytinburnu dışında Başakşehir'deki bazı DEAŞ sempatizanlarının da yanında barındığı belirlendi. Polis, Başakşehir'de bulunan adreslere de operasyon gerçekleştirdi.

'ÇELİK ÇEKİRDEKLİ MERMİ KULLANDI'

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, önce kapıdaki polis memuru Burak Yıldız'ı şehit eden, ardından güvenlik elemanı Fatih Çakmak'ı öldüren teröristin kullandığı AK-47 Kalaşnikof türü uzun namlulu silahda kullandığı merminin "çelik çekirdekli" olduğu belirlendi. 39 kurbanın 37'sinin olay yerinde yaşamını yitirdiği de tespit edildi. Cenazelerin Adli Tıp incelemesinde de ölenlerin tamamının ateşli silahtan hayatını kaybettiği saptandı. Bazı mermilerin bir kurbandan çıkıp diğerine saplandığı ve ölenlerin vücuduna birden fazla kurşun isabet ettiği belirlendi. Bir fişek türü olan çelik çekirdek, genelde zırh delmek amacıyla kullanılıyor.

4-5 İNSANI DELİP GEÇEBİLİR

Yüksek kalibreli silahların attığı çekirdeklerde görülen bu mermi, kullanıldığında 4-5 veya daha fazla insanı delip geçme özelliğine sahip. Yürütülen soruşturmada polis, teröristin kısa bir süre önce Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Suriye'de DEAŞ adına savaştığı da saptanan teröristin bu nedenle silah kullanmaya çok hâkim olduğu öğrenildi.

TERÖRİST TECRÜBELİ BİR KATİL"

Saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden terör uzmanı Emekli Yüzbaşı Abdullah Ağar, teröristle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Ağar terörist için, "Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke oluşması için binlerce mermi atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" dedi.

"SOĞUKKANLI, UZMAN, SIZMA EYLEM"

Tüm bunların teröristin eğitimli bir saldırgan olduğuna işaret ettiğini belirten Ağar, "İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş'te 180 mermiye denk geliyor. Saldırgan; kararlı, pratik, nasıl sonuç alınacağını bilen, soğukkanlı, uzman ve sızma eylem, sıyrılma güdümlü" diye konuştu.























