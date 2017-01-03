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Reina Katliamında Milyarder İş Adamı Muhammed el Sarraf da Öldürülmüş
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Reina Katliamında Milyarder İş Adamı Muhammed el Sarraf da Öldürülmüş

İstanbul'da dünyaca ünlü gece kulübü Reina'da meydana gelen terör saldırısında, Ürdünlü milyarder iş adamı Muhammed el-Sarraf da hayatını kaybetti.

Reina Katliamında Milyarder İş Adamı Muhammed el Sarraf da Öldürülmüş

Irak asıllı Ürdünlü iş adamı ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf'ın da Reina saldırısında öldüğü ortaya çıktı. Ürdün ve Irak'ta yatırımları olan El-Sarraf'ın, Ürdün'de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi.

ARKADAŞI DA ÖLDÜ

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arıtma tesisleri yatırımları bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalışan iş adamlarından biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf'ın arkadaşı olan Nawras Affas da ölenler arasında.

Ürdün'ün başkenti Umman'da Pi Lounge adlı kulübün işletmecisi olan Affas, iş adamı El-Sarraf'la birlikte yılbaşı için İstanbul'a gelmişti

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