Reina Katliamında Milyarder İş Adamı Muhammed el Sarraf da Öldürülmüş

Irak asıllı Ürdünlü iş adamı ve ülkenin en zengin isimlerinden Muhammed el-Sarraf'ın da Reina saldırısında öldüğü ortaya çıktı. Ürdün ve Irak'ta yatırımları olan El-Sarraf'ın, Ürdün'de 13 şirketi bulunduğu öğrenildi.

ARKADAŞI DA ÖLDÜ

Telekomünikasyon, güvenlik ve su arıtma tesisleri yatırımları bulunan El-Sarraf, Ürdün hükümetiyle çalışan iş adamlarından biri olarak biliniyordu. Edinilen bilgilere göre, El-Sarraf'ın arkadaşı olan Nawras Affas da ölenler arasında.

Ürdün'ün başkenti Umman'da Pi Lounge adlı kulübün işletmecisi olan Affas, iş adamı El-Sarraf'la birlikte yılbaşı için İstanbul'a gelmişti