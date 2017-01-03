Reina Katliamında Kullanılan Flash Bang Nedir? Flash Bang Ne İşe Yarar?

Flash Bang nedir, Flash Bang ne işe yarar sorularının cevapları merak ediliyor. Reina katliamında teröristin şarjör değiştirirken, ABD Özel Kuvvetler envanterinde bulunan Flash Bang isimli bir şok bombası kullandığı belirlendi. Reina teröristi tarafından 3 kez kullanılan Flash Bang nedir? Flash Bang ne işe yarar? Reina teröristi Flash Bang ile insanları sersem hale getirip, şarjör değiştirebildi.

FLASH BANG NEDİR?

Sadece Amerikan Özel Kuvvetler'ine bağlı birliklerin kullandığı ileri sürülen 'FlashBang' ABD'nin askeri envanterine kayıtlı bir nevi şok bombası. Atıldıktan sonra patladığı esnada ışık ve 170 desibelin üzerinde ses dalgası yayan bu bomba ortamda bulunan kişilerde geçici körlüğe ve duyu kaybına neden olduğu gibi kısa süreli sersemliğe yol açıyor. Bu sayede ortamdaki kişiler etkisiz hale geliyor. Bombanın ilk defa 1970'li yıllarda İngiliz SAT komandoları tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Saldırıdan kurtulan bir Reina çalışanının ifadesine göre saldırgan, bu bombadan 3 adet kullandı. Bu sayede de birbirine bantladığı şarjörleri, mermisi bittikten sonra kolay bir şekilde değiştirebildi. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği Reina'da yaptıkları incelemelerde Flashbang parçaları buldu. Bu parçalar incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Teröristin ise bu bombayı nereden ve nasıl temin ettiği de araştırılıyor.



