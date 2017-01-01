Hain Saldırı Öncesi Reina'da 2017'yi Böyle Kutladılar!

Beşiktaş'ın Ortaköy semtindeki Reina gece kulübünde yılbaşı eğlencesi dün gece kana bulandı! Kulüpte dün gece 700-800 civarı kişi olduğu öğrenilirken, aralarından 39 kişi hayatını kaybetti; 65 kişi yaralandı. Yapılan açıklamaya 21 şehidin kimliği belirlendi. 16'sının yabancı uyruklu, 5'inin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu açıklandı.

İşte o korkunç saldırı öncesi 2017'yi kutlayanların mekandan görüntüleri:

Fotoğrafı paylaşanlar yorum yağmuruna tutuluyor. İyi olup olmadıkları merak ediliyor.

'Cezayirligazihasanpaşa2' lakabıyla paylaşımı yapan çift, 2016'nın son günleri etiketini kullanmıştı. Hemen ardından 'İyiyiz, sorun yok' açıklaması yapıldı.

'damla_gs1905gs' nickini kullanan kullanıcı, mekanda eğlenmekteydi.

Aynı kişiden, saldırıya dakikalar kala..."Bu gece İstanbul kazan, biz kepçe..."

Kullanıcı, saldırı olmadan Reina'dan ayrıldığını ifade etti.

Faili 'Noel Baba Katil' olarak da hafızalara kazınan terör saldırısında birkaç dakika önce, Volnova Natasha isimli kişi mekanda yılbaşı kutlaması yapıyordu.

Kişinin Instagram hesabı yorum yağmuruna tutuldu. Natasha'dan açıklama geldi: "Tanrıya şükür. İyiyim." Gazeteciler Volvona Natasha ile röportaj yapmak için şimdiden irtibata geçmiş halde.