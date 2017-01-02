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39 Kişiye Mezar Olan Gece Kulübü Boğaz'dan Görüntülendi

39 Kişiye Mezar Olan Gece Kulübü Boğaz'dan Görüntülendi

Gece kulübü Reina'ya yönelik terör saldırısında birçok kişi, Boğaz'a bakan bölümünden denize atlayarak kurtulmuştu. Saldırıdan kurtulanların atladıkları kısım görüntülendi.

39 Kişiye Mezar Olan Gece Kulübü Boğaz'dan Görüntülendi

Terör saldırısı sırasında birçok kişi, eğlence kulübünün Boğaz'a bakan bu bölümünden denize atlayarak kurtulmuştu.Terör saldırısının gerçekleştiği Reina, Boğaz'dan tekneyle böyle görüntülendi.

DENİZ DE POLİS BEKLİYOR

Ünlü gece kulübünün kara tarafında olduğu gibi deniz tarafında da deniz polisine ait bir tekne bekliyor. Gece kulübünün deniz tarafına konulan ses perdeleri, bu kez kanlı saldırının izlerini kapatmak için kullanılıyor.

DENİZE ATLAMIŞLARDI

Terör saldırısı sırasında birçok kişi, eğlence kulübünün Boğaz'a bakan kısmından denize atlayarak kurtulmuştu. Saldırıya uğrayan gece kulübü havadan da görüntülendi.





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Istanbul, İstanbul, Polis, Terör
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