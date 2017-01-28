Quaresma'nın Menajerinden Aziz Yıldırım'a Cevap!

Rui Costa, Quaresma'nın Fenerbahçe'ye önerildiğini kesin bir dille yalanladı.

QUARESMA, FENERBAHÇE'DE ASLA OYNAYAMAZ

Costa, Haber 1903'e yaptığı açıklamada: "Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bu konu hakkında da hiç bir fikrim yok. Bin tane ajans var ve herkes herkesi birbirine öneriyor. Biz oyuncumuzu kimseye önermedik ve Quaresma, Fenerbahçe'de asla oynayamaz. Ne Fenerbahçe'ye ne de başka hiçbir kulübe gidemez. Ricardo, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynayacaktır. Aziz yıldırım, böyle bir şey söylediyse bunda kesin bir problem vardır. Ricardo Beşiktaş'ın oyuncusudur. Beşiktaş'ın oyuncusu olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.