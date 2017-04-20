Prof. Dr. Ramazan Avyallı: "Kutlu Doğum, Fetö'den İçeri Alınan Mümtazer Türköne'nin Ürünüdür"
Prof. Dr. Ramazan Avyallı: "Kutlu doğum, FETÖ'den içeri alınan Mümtazer Türköne'nin ürünüdür"İSTANBUL - Kutlu Doğum Haftası'nın uydurma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Avyallı, Diyanet İşleri Başkanlığına çağrıda bulunarak, "Bu iş düzeltilmeli. Hiçbir dini ibadet, miladi takvime göre değildir.
Prof. Dr. Ramazan Avyallı: "Kutlu doğum, FETÖ'den içeri alınan Mümtazer Türköne'nin ürünüdür"
İSTANBUL - Kutlu Doğum Haftası'nın uydurma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Avyallı, Diyanet İşleri Başkanlığına çağrıda bulunarak, "Bu iş düzeltilmeli. Hiçbir dini ibadet, miladi takvime göre değildir. Böyle bir sakatlık hiçbir İslam ülkesinde yoktur" dedi.
TGRT Haber yayınına katılan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Kutlu Doğum Haftası'nın nasıl ve kimler tarafından İslam dinine yerleştirilmeye çalışıldığını anlattı. "1989 yılından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı 'Kutlu Doğum Haftası' diye hafta bir uydurdu" diyen Prof. Dr. Ayvallı, "Prof. Dr. Mümtazer Türköne bey, 'Biz birkaç akademisyen gittik Diyanet İşleri Başkanlığına. Bunu belli bir haftada kutlayalım dedik. Başkanlıkça bizim bu teklifimiz kabul gördü. O günden beri kutlanıyor' demişti. Mümtazer Türköne, şu an FETÖ'den içeride. Başka bir söylenti daha var. Fetullah Gülen'in doğum günü de Nisan ayında imiş" açıklamalarında bulundu.
TGRT ekranlarından Diyanet İşleri Başkanlığı'na da çağrıda bulunan Ayvallı, "Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanı'na teklif ediyorum bu işi düzeltmeli. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Hiçbir dini gece, ibadet miladi takvime göre değildir, hicri takvime göredir. Asırlar boyu bu böyle devam edegelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığında kıymetli meslektaşlarımız var. Hepsine sesleniyorum, rica ediyorum. İslam alemi sadece Türkiye'den ibaret değilir. Böyle bir sakatlık hiçbir İslam ülkesinde yoktur. Bütün İslam aleminde 12 Rebiülevvel'de kutlanır. 89'dan önce öyleydi. İleri geri oynatıp duruyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bu dini bir gecedir. Dini kaideler neyi gerektiriyorsa ona göre kutlamak lazımdır. Sayın meslektaşım Prof. Dr. Görmez ve ekibine rica ediyorum. Bu benim şahsi talebim değil. Bu on binlerin, yüz binlerin, milyonların isteğidir. Diyanet İşleri Başkanlığı bizim bu teklifimizi nazara alırsa, asil milletimizin gönlünü fethedecektir. Bütün İslam alemi birlik içinde bu geceyi kutlamış olacaktır, hem de aslına dönüş olacaktır. Sayın Başkan da bunda başarılı olduğu takdirde tarihe geçecektir" dedi.