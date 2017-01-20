Oksijen Terapi ile Yaşlanmayı Durdurun!

Estetik ve Güzellik Merkezi kurucusu Bihter Fidangül, cilde doğal oksijen verilerek yapılan oksijen tedavisinin en doğal anti-aging tedavilerden biri olduğunu belirtti.



Dermaslim Estetik ve Güzellik Merkezinden Bihter Fidangül, "İnsanın yaşam kaynağı oksijen sağlık kaynağı ise oksijen terapi. Bu terapiyi seçenler sağlığı kaynağından buluyor. Çünkü Oksijen Terapisi, selülit, uykusuzluk, stres, yorgunluk ve diğer birçok sorunun kolayca aşılmasını sağlıyor. Her soluğunda sağlık bulacağınız Oksijen Terapi ile siz de rahat bir nefes almanın keyfini yaşayın. Cilde doğal oksijen verilerek yapılan oksijen tedavisi en doğal anti-Aging tedavilerinden biridir." dedi.



Oksijenli cilt bakımının yüzde 95 yoğunlaştırılmış oksijenin airbrush tabanca yardımıyla cildin dermis katmanına kadar kullanılan ürünlerin itilmesini sağlamakta olduğunu ifade eden Bihter Fidangül, "Oksijen yetersizliği; ciltte solgun, mat görüntü, sarkmalar, nem kaybı, kırışıklık şeklinde kendini gösterir. Oksijen, uygulanan oksijen ürünleriyle (anti-oksidan özellikteki A,C ve E vitaminleri) birlikte epidermisin en alt katmanlarına kadar ulaşarak kan dolaşımını hızlandırır, cildin hücre metabolizmasını çalıştırarak hücre yaşlanmasını geciktirir. Oksijen terapi cilde belirli bir basınçla uygulandığı için masaj etkisi yapar, destek dokusu olan kolajen ve elastin sentezini uyarır. Yaklaşık bir saat süren uygulamada özel bir peeling kullanılarak, cilt ölü hücrelerden arındırılır. Haftada iki kez olmak üzere toplam 10 seans uygulanır, idame seansları ise ayda bir tavsiye edilir. Ayrıca cildin nem ve su ihtiyacını sağlar, ince kırışıklıklarda azalma sağlar, gözaltı torbaları ve morluklarının giderilmesinde yardımcıdır, ciltteki sarkma ve deformasyonları azaltarak gergin, canlı bir görünüm sağlar. Dünya çapında tanınan bu uygulamayı Madonna, Jennifer Aniston, Caprice gibi pek çok ünlü; 'doğal', 'güvenli', 'etkili', 'acısız' olduğu için yaptırmaktadır. Genetik yapı, cildin en önemli belirleyicisidir. Fakat çevresel faktörler de cildin yaşlanma sürecinde büyük rol oynar. Ciltte erken yaşlanma, kuruma, cansızlaşma belirtileri başladığında, kozmetik ve dermatolojik yöntemleri kullanarak daha genç bir görünüm almasını sağlayabiliriz." diye konuştu. - ERZURUM