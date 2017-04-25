Öğrenciler Eğitim İçin Macaristan'a Gitti

Abidin Pak-Pakmaya Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Öğrenerek Öğret, Öğreterek Öğren' projesi kapsamında Macaristan'a gittiler.



Okulun yürüttüğü iki AB Erasmus + KA2 Stratejik Ortaklık projesinden biri olan'Öğrenerek Öğret, Öğreterek Öğren' kapsamında öğretmenler Selim Tekin ve Serhat Tomas öğrenciler Yaşam Hancılar ve Volkan Sarı ile birlikte Macaristan'ın Eger şehrinde Kreateam tarafından düzenlenen ve bir hafta süren eğitim çalışmalarına katıldılar.



Okul meclislerinin kapasitelerinin arttırılarak okullardaki disiplin problemlerini ve okuldan ayrılan öğrenci sayısını en aza indirmeyi hedefleyen proje kapsamında düzenlenen altıncı eğitim faaliyetinde Portekiz, Bulgaristan, Macaristan, Makedonya, Letonya, Romanya ve Türkiye'den 26 katılımcı yer aldı. Eger Belediyesi ziyaret edilerek Eger'in tarihi, kültürü ve Eger'de 91 yıl hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal, kültürel ve mimari etkileri hakkında bilgi alındı. - BALIKESİR