Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali'nde Yarışacak Kısa Filmler Belli Oldu

Almanya'nın Nürnberg kentinde 4 Mart tarihinde başlayacak olan 22.Türkiye-Almanya Film festivaline geri sayım başladı. Festivalde yarışacak kısa filmler belli oldu. Kısa film yarışmasına 90 ülkeden müracaat olurken, jüri yarışacak yarışacak 10 filmi belirledi. Filmler 10 Mart tarihinde gösterilecek ve orijinal dilde, İngilizce alt yazılı olacak. Jüri başkanlığını Tevfik Başer yapacak.



Yarışacak 10 film şöyle:



7 Santimetre -: Metehan Şereflioğlu, TR 2016, 16'30



12 Saat: Ercan Selim Öngöz, TR 2016, 11'33



Baka: Arvid Klapper, DE 2016, 8'43



Mavi ve Siyah: Şahin Korkmaz, TR 2016, 09'10



Dost: Iván Sáinz-Pardo, DE 2016, 03'40



Ben Tsubasayım: Bilal Korkut, TR 2016, 12'10



Mayday Relay: Florian Tscharf, DE 2016, 14'28



Samira: Charlotte A. Rolfes, DE 2016, 16'28



Valentina: Max Kidd, DE 2016, 28'50



Yeryüzündesin. Bunun Bir Tedavisi Yok.: Umut Beşkırma, TR 2016, 25'



Kısa Film Yarışmasının Jüri Başkanlığını ise Tevfik Başer üstlenecektir.



Tevfik Başer kimdir:



Tevfik Başer sinemacı, fotoğraf sanatçısı ve öğretim görevlisidir. 1973 yılında İngiltere'ye giden Başer, burada fotoğrafçılık, Eskişehir'de ise grafikerlik ve sahne tasarımı eğitimi aldı. 1980 yılında gittiği Almanya'daki Hamburg Güzel Sanatlar Akademisi'nin Görsel İletişim Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. İlk uzun metraj filmi 40 m2 Deutschland (40 m2 Almanya) Cannes Film Festivali'nde Eleştirmenler Haftası bölümünde gösterildi, Alman Sinema Ödüllerinde ve uluslarası festivallerde birçok ödül aldı. Abschied vom falschen Paradies (Sahte Cennete Veda) filmi 1989 yılında Berlin Uluslararası Film Festivali'nin yarışma bölümünde gösterildi. Son filmi Lebewohl Fremde (Elveda Yabancı) ise Cannes Film Festivali'nde yarışma bölümünde ilk gösterimini yaptı. 1991–2002 yılları arasında Baden-Württemberg Film Akademisi'nde misafir doçent olarak çalıştı. 2003 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. - Rnberg