Nisan'da Zam Şampiyonu 'Patates'

TZOB verilerine göre nisan ayında patatesin fiyatı yüzde 37 arttı. Kuru soğanda üretici-market fiyat farkı yüzde 646,67 oldu.
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