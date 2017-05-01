Nisan'da Zam Şampiyonu 'Patates'

TZOB verilerine göre nisan ayında patatesin fiyatı yüzde 37 arttı.

Nisan'da Zam Şampiyonu 'Patates'

TZOB verilerine göre nisan ayında patatesin fiyatı yüzde 37 arttı. Kuru soğanda üretici-market fiyat farkı yüzde 646,67 oldu.

Kaynak: Dunya.com

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