Nijerli Üretici ve Uzmanlara Antalya'da Balıkçılık Eğitimi

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünde, Nijer'den gelen 7 kişilik heyete, tatlı su balıkları yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.



Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Enstitünün Kepez biriminde Nijer Tarım Bakanlığı su ürünleri yöneticileri üreticilerinin olduğu 7 kişilik ekip, tatlı su balıkları yetiştiriciliği, havuz ve kuluçhane yapılması ve yönetilmesi, balık besleme ve balık hastalıkları konularında eğitim aldı.



Enstitü Müdürü Rızvan Süyek, Enstitü olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ve Japon İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (JICA) ortaklığında, gelişmekte olan ülkelere verilen destek kapsamında tarımın tüm alanlarında yabancı ülke uzmanlarına eğitim çalışmalarının düzenlendiğini kaydetti.



Enstitü Müdür Yardımcısı Mahir Kanyılmaz da geçen aralık ayında 15 günlük programlarla Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Kırgızistan'dan gelen devlet görevlilerine ve üreticilere alabalık üretimi ve hastalıklarıyla mücadele etme konularında, ocak ayında ise Yemen, Umman, Sudan, Cezayir, Tunus'tan gelen uzmanlara deniz balıkları yetiştiriciliği konularında eğitim programları düzenlendiğini bildirdi.



Kanyılmaz, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerini kapsayan eğitim programlarının devam edeceğini ifade etti.