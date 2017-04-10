Söylemezsem Olmaz'da Nihat Doğan ve Ömür Varol Yumruk Yumruğa Kavga Etti

"Söylemezsem Olmaz"da ortalık fena karıştı... Programı hazırlayan ve sunan Ömür Varol ile yorumcu Nihat Doğan yayın sonunda yumruk yumruğa kapıştı. Büyük kavgayı, araya giren güvenlik görevlileri ve çalışanlar güçlükle yatıştırdı.

MAGAZİN HABERLERİNE AĞIRLIK VERİLMESİNİ İSTEDİ

Siyasi haberlerde yorum yapmakta zorlanan programın kadın yorumcusu Bircan İpek, magazin haberlerine neden daha fazla yer verilmediğini sordu. Ömür Varol da reytinglerin zirvede olduğunu, kimsenin magazinle ilgilenmediğini zaten yeterince magazin haberi yayınlandığını söyledi.

NİHAT DOĞAN ARAYA GİRDİ

Tartışmada sesler yükselince bu kez araya Nihat Doğan girdi. Siyasi yorum yapmayı çok sevdiği halde son günlerde "Müsteşar Krizi" nedeniyle köşeye sıkışan Nihat Doğan da daha fazla magazin haberi istediğini söyledi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Ömür Varol da bundan sonra sadece magazin haberleri yayınlanacağını ama bu durumda kendisinin olmayacağını belirtti. Tartışmada sesler iyice yükseldi ve itişmeler yaşandı. İtişme yumruklaşmaya dönüştü. Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV koridorlarındaki büyük kavgaya güvenlik görevlileri ve çalışanlar müdahale etti.

NİHAT DEVAM ETMEK İSTİYOR

Programın akıbetinin ne olacağı henüz belli değil. Ömür Varol'un bundan sonra bu projede kesinlikle çalışmak istemediği, Nihat Doğan ve Bircan İpek'inse "Söylemezsem Olmaz"da devam etmek istedikleri öğrenildi.