Diyarbakır Saldırısında Ağır Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde mezarlık kenarına tuzaklanmış patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan polis memuru Furkan Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşerken, hain saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Diyarbakır'da yaşanan terör saldırısı sonrasında ağır yaralanan polis memuru Furkan Demir Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınmış, ilk müdahalenin ardından ise yoğun bakıma kaldırılmıştı. 23 yaşındaki polis memuru Furkan Demir yoğun bakım ünitesinde ki yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

AİLESİ HASTANEYE GELDİ

Şehit polis memuru Furkan Demir'in Nevşehir'de yaşayan ailesi ise terör saldırısı sonrasında yaralanan oğullarının tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine gitmişti.

GEÇTİĞİMİZ YIL EVLENDİ

Diyarbakır'da şehit düşen 23 yaşında ki polis memuru Furkan Demir'in geçtiğimiz yıl evlendiği öğrenildi.