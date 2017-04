Narconon Programı'nda Uyuşturucu, Uyarıcı ve Alkol Bağımlılarına Destek ve İlaçsız Rehberlik...

'Narconon Programı'nda uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına destek ve ilaçsız rehberlik eğitimi veriliyor

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir:

"Narconon Programı ile uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına, destek ve ilaçsız rehberlik eğitimi veriyoruz"

"Kişiler burada arkadaşları ile beraber tavla, okey, masa tenisi oynuyorlar, havuzu kullanabiliyorlar"

"Öğrencimiz burada başka arkadaşlarına yardımcı olmak isterse eğitmen olarak kadromuza katıyoruz"



ANTALYA - Kurtuluş Vakfı, 'Narconon Programı' kapsamında uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nın eteklerinde, destek ve ilaçsız rehberlik eğitimi veriyor. Bol oksijenli ortamda gerçekleştirilen programda yüzde 84'lük başarı elde ediliyor. Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, 'Narconon Programı' ile uyuşturucu, uyarıcı ve alkol bağımlılarına, destek ve ilaçsız rehberlik eğitim verdiklerini söyledi.

Madde bağımlılığında uzun süren tedaviler yerine spor, beyin jimnastiği, yeme içme alışkanlıklarında değişiklik ve çeşitli detoks yöntemlerini kullanan Kurtuluş Vakfı'nın 'Narconon' projesi, Kazdağları'nda uygulanıyor. Madde bağımlısı kişi program kapsamında topluma sağlıklı bir birey olarak tekrar kazandırılıyor. Türkiye'de 4 yıldır süren 'Narconon' Türkiye Eğitim ve Rehberlik Programında, madde bağımlısı gençlere hiç ilaç kullandırılmadan 3-4 aylık bir rehabilitasyon süreci gerçekleştiriliyor.

"Hiç ilaç kullanmıyoruz"

Yüzde 84'e varan başarı oranının yakalandığı programla ilgili bilgiler veren Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, "Uygulayıcısı olduğumuz Narconon Programı ile öğrencilerimizi ilaç ve tedavi yapmadan sadece eğitim ve rehberlik programımızla topluma kazandırıyoruz. Programımızda kişisel algılama kursları, hayatın iniş ve çıkış kursları gibi birçok aşaması olan eğitim programımızla hiçbir ilaç kullanmıyoruz" dedi.

"Bizde gönüllülük esas"

Programı kopyalayıp gençlere sahte hayaller aşılayan birçok dernek ve kurumların olduğunu belirten Tezemir, "Bu bir süre sonra can sıkmaya başlar, insanlar ihtiyacı olduğunda bu yerlere umut bağlıyorlar. Madden ve manen kandırılıyorlar. Biz artık insanlar kandırılmasın istiyoruz. Bu programın Türkiye'deki tek uygulayıcısı Kurtuluş Vakfı. Dünyada 48 ülkede uygulanan Narconon Programı'nın Türkiye'deki tek temsilcisi biziz. Eğitmenlerimizin tamamı yurt dışında eğitimlerini gördüler. Profesyonel olarak şu anda kendi bulaşmış oldukları bağımlılıktan kurtulup, başka arkadaşlarına yardımcı olmak üzere eğitimlerini gördüler. Şu anda merkezimizde 9 tane eğitmenimiz var. Bizde gönüllülük esas, maddi ve manevi çıkar yok. İnsanlarının umutlarını kırmak gibi bir hedefimiz yok. Sadece biz bağımlılık sürecini yaşadık, bu programla kurtulduk ve şimdi başkaları da kurtulabilir" diye konuştu.

"Eğitimler kişinin kafasındaki düşünceleri egale etmek"

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir, Narconon programından yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle internetten kayıt formu doldurması gerektiğini söyledi.

Kayıt sonrası uygun görülmesi halinde kişinin ailesiyle birlikte tesislere davet edildiğini belirten Vakıf Başkanı Tezemir, "Tesislerdeki birebir görüşmenin ardından program kabulü yapılıyor. Bu programda bağımlılara öğrenci diyoruz, girişi yapılan öğrencilerimiz önce adaptasyon süreci yaşıyor. Eğitmeni ile 2 haftalık bu dönemi eğitimlerle beraber tamamlamakta. Bu eğitimler kişinin kafasındaki düşünceleri egale etmek adına düşüncelerini buradaki tesisimize odaklıyoruz. Doğaya, arkadaşlarına, sohbet etmeye, aktiviteler yapmaya odaklıyoruz. Kişiler burada arkadaşları ile beraber tavla, okey, masa tenisi oynuyorlar, havuzu kullanabiliyorlar. Bunun dışında hobi bahçelerimiz var. Bu bahçelerde istedikleri ürünü ekip, mahsul çıkarabiliyorlar. Bir maddenin esiri olmadan da insan gülebiliyor, bunu öğretiyoruz" dedi.

"İş bulmaları konusunda yardımcı oluyoruz"

Programdan mezun olan öğrencilere iş hayatlarında da yardımcı olduklarını belirten Tezemir, "Eğer öğrencimiz burada başka arkadaşlarına yardımcı olmak isterse eğitmen olarak kadromuza katıyoruz. Kendisi bir takım eğitimlerden geçiyor. Eğitim sertifikasını aldıktan sonra bizimle ekip arkadaşı oluyor. Biz istiyoruz ki dışarıda bağımlı olan arkadaşlarımıza hor gözle bakılmasın, itilip kakılmasın. Çünkü onlarda bu vatanın evlatları. Onlarda önayak olunursa bu program sayesinde tamamen kurtulabilirler. Başta ailelerin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor. Bir takım sivil toplum örgütleri ile görüşüp, konuşuyoruz, seminerler veriyoruz, önleme çalışmaları yapıyoruz. Ancak aile doğru bilgilendirildiği zaman çok faydalı sonuçlar alınabiliyor. Bugün onun başına gelen yarın bir başkasının da başına gelebilir. Bu maddeyi artık her yerden temin edebiliyorlar, bunun önüne geçebiliriz. Kurtuluş Vakfı olarak bu işe dört elle sarılmış durumdayız. Hem merkezimizde eğittiğimiz öğrencilerimiz hem de bilinçlendirdiğimiz ailelerimiz ile beraber günden güne daha iyi sonuçlar almaya başladık" şeklinde konuştu.

Uğurcan Kolay: "90 günlük programla kendimi tanıyamayacağım şekilde değiştiğimi gördüm"

8 yıl uyuşturucu kullandığını söyleyen 22 yaşındaki Uğurcan Kolay, "bu dönem içinde sevdiklerime ve çevreme büyük zararlar derdim. Bu yaptıklarımın farkına vararak uyuşturucudan kurtulmak istedim. Ailemden büyük destek gördüm. İnternet üzerinden 'Narconon Programı'nı gördümdü. 90 günlük programla kendimi tanıyamayacağım şekilde değiştiğimi gördüm. İnsanlara yardım etmek için bende burada eğitmen olarak kaldım. Kendimi daha da geliştirmek istedim" dedi.