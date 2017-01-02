Muslera, Kız Arkadaşı Patricia Callero İle Dünya Evine girdi.

Galatasaraylı Fernando Muslera, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen nikah töreninde kız arkadaşı Patricia Callero'yla hayatını birleştirdi.

Muslera, Kız Arkadaşı Patricia Callero İle Dünya Evine girdi.

Geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Galatasaraylı Fernando Muslera yeni yıla evli girdi. Uruguaylı filebekçi, ülkesinin başkenti Montevideo'da sade bir nikah yaptı.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Uruguaylı kaleci, Twitter hesabından Patricia Callero ile birlikte çekildiği ve ellerinde evlilik cüzdanının olduğu fotoğrafın altına, ''Herkese iyi seneler evlendigimiz an yasadigimiz mutlulugu bütün bir sene yaşamanız dilegiyle! Happy new year'' notunu düştü.

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