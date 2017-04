Moda Tasarımcısı Müesser Kurt'tan İstanbul'da Balkan Rüzgarı

Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl'ın yaptığı defilede Tuğçe Sarıkaya, Yağmur Ayaz, Açelya Kartal, Cansu Cerlek, Gözde Coşkun, Asya Öztürk, Parıl Erdem,Olga Fabi, Yasemin Yeniay ve Marina Federenko gibi tanınmış modeller podyuma çıktı.

Yaklaşık 50 parça kıyafetin tanıtıldığı Müesser Kurt defilesinde, brokar, eski Yugoslavya'ya ait led, ipek, kadife,şifonlar, danteller, el dokuması kumaşlar, boncuk, kasnak işi ve günümüz dantelleri kullanılmış tasarımlar yer aldı.

Balkan kıyafetleri tasarımlarıyla modaya adım atan başarılı tasarımcı Müesser Kurt sadece Balkan kıyafetleri değil, her dilde her renkte kıyafet tasarlamayı çok seviyor. Balkan kültürünün çok geniş ve engin bir kültür olduğunu ifade eden modacı Müesser Kurt, o yüzden tasarımlarında da sınırsız ve zamansız tasarımlar yapmayı tercih ediyor. .Her dönem giyilsin istiyorum diyen başarılı tasarımcı moda dünyasına geçmişteki birikimi ve kıyafetlere etnik ve farklı yorumlar katması ile moda dünyasına yeni bir soluk getiriyor.