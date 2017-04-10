Mimar Sinan'ın Vefatının 429. Yıl Dönümü
TMMOB Mimarlar Odası Edirne İl Temsilciliği, Mimar Sinan'ın ölümünün 429. yılı anma etkinlikleri kapsamında su kemerlerine ilişkin gezi düzenledi.
TMMOB Mimarlar Odası Edirne İl Temsilciliği, Mimar Sinan'ın ölümünün 429. yılı anma etkinlikleri kapsamında su kemerlerine ilişkin gezi düzenledi.
Edirne Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan'ı anma etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Ünal Öziş tarafından yapılan "Edirne'de Mimar Sinan'ın Suyolları" konulu sunumu, bölgeye düzenlenen geziyle desteklendi.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Yavuz Güner'in rehberliğinde düzenlenen gezi programında katılımcılar, Mimar Sinan tarafından yapılan ve Lalapaşa Taşlı Müsellim köyündeki su kaynaklarını Edirne'ye taşıyan su kemerleri incelendi.
Geziye, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, İmar Müdürü Dinçer Asar, Mimarlar Odası Edirne İl Temsilcisi Mehmet Emin Parlakçı, İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Nihat Çolak, Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük de katıldı.