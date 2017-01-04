Mersinli Çiftçi, Borç Affı ve Nakdi Yardım Bekliyor

Mersin'de 29 Aralık 2016 tarihinde yaşanan sel felaketi, Türkiye'nin en önemli sera üretiminin yapıldığı tarım alanlarını da vurdu. Selle birlikte seraların çok büyük bir bölümü sulara gömülürken, Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, sadece merkez Akdeniz ilçesi ve Tarsus'ta 60 bin dekar alanın sular altında kaldığını söyledi. MTSO Başkanı Şerafettin Aşut ise tarlalarda ve seralarda hiç ürün kalmadığını belirterek, borç erteleme dışında destek verilmesi gerektiğini söyledi.



Mersin'de 2016'nın son günlerinde meydana gelen sel felaketi, özellikle tarım alanlarında büyük zarara neden oldu. Türkiye'nin örtü altı üretiminde ilk sıralarda yer alan, özellikle biber ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Mersin'i vuran afet, sera sebzelerinin piyasa fiyatına da yüzde 50'nin üzerinde zam olarak yansıyarak, halkın cebini yaktı. Aşırı yağışların en çok etkili olduğu Mersin merkez ile Erdemli ve Tarsus ilçelerinde tarım alanları sular altında kalırken, mağdur olan çiftçinin beklentisi, borçların ertelenmesi ve zararın giderilmesi için parasal destek sağlanması.



Gökçel: "Akdeniz ve Tarsus ilçelerimizde örtü altı üretim yapılan 60 bin dekarlık alan selden zarar gördü"



Selin vurduğu tarım arazilerini ilk günden bu yana saha incelemesiyle gezen Mersin Ziraat Odası Başkanı Gökçel, incelemelerine halen devam ettiği Huzurkent Mahallesi'nden İHA muhabirine açıklama yaptı. Aşırı yağan yağışların özellikle örtü altı üretim yapılan merkez Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde çok etkili olduğunu belirten Gökçel, buralarda seraların tamamına yakınının sular altında kaldığına dikkat çekti. Seraların içindeki ürünlerin selden çok olumsuz etkilendiğini dile getiren Gökçel, "Şu anda ön tespitler yapıldı, oluşan hasar ise suların çekilmesi ve ürünlerin durumunun ortaya çıkmasıyla yapılacak hasar tespitiyle netlik kazanacak. Ama bize göre bu iki ilçemizde örtü altı üretim yapılan 60 bin dekarlık alanın tamamına yakını zarar gördü" dedi.



"Mutlaka borç affı sağlanmalı"



Çiftçilerin son 5-6 yılda oluşan piyasa şartları nedeniyle zorda kaldığını vurgulayan Gökçel, "Üretim maliyetleri yüksek, fiyatlar ise hep bu maliyetlerin altındaydı. 2014 yılında yine bölgede soğuk afeti oldu. Örtü altındaki ürünlerimiz zarar gördü ve çiftçilerimiz yine zarar ettiler. Geçen yıl yaşanan Rusya kriziyle ürün fiyatlarının üçte bire, zaman zaman yarı yarıya düşmesi de çiftçilerimizi oldukça mağdur etti. Zaten çiftçilerimiz zordaydı, borçları çok artmıştı, özel bankalardan finansal kaynak bulmak zorunda kalmışlardı. Bu sene yaşanan bu afet de bunun tuzu biberi oldu. Şu anda çiftçilerimiz çok zor durumdalar. Mutlaka bir borç affı sağlanması ve çiftçilerimizin üretimde tutulması için borçlarının affedilmesi gerekir. Bunu yetkililerden talep ediyoruz" diye konuştu.



"Çiftçilerimize şu anda mutlaka nakdi ve ayni yardım yapılması gerekiyor"



Borç affı dışında da hükümetten bu konuda beklentileri olduğunu dile getiren Gökçel, "Bu seralardaki bitkiler artık ürün vermeyecek. Seraların kurutulması, bu bitkilerin yeniden seralara tesis edilmesi, eğer kurumayacaksa onların yeniden ürün vermesiyle alakalı yapılacak mücadelelerde bir kaynağa ihtiyacı var çiftçilerimizin. Borcu olmayan çiftçilerimiz de var, onlar da bu selden zarar gördüler. Bu sel afetiyle ilgili özel olarak nakdi ve ayni yardımların mutlaka çiftçilerimize şu anda yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Mersin'in mutlaka afet bölgesi kapsamına alınması lazım"



Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi için ilk günden itibaren talepte bulunduklarını da anımsatan Gökçel, "Mersin'in mutlaka afet bölgesi kapsamına alınması lazım ki, talep ettiğimiz nakdi ve ayni yardımlar yapılabilsin. Ama burada da belirli yasal düzenlemeler gerekiyor, çünkü afet kapsamının içeriği çok ağır müeyyideler istiyor. Bu şartların oluşup oluşmadığını da gözlemlediğimizde sanki biraz zor gibi. Ama mutlaka yasal düzenlemeyle afet kapsamına da alınabilir" şeklinde konuştu.



Selin tarım alanlarına verdiği zararın parasal boyutunu konuşmak için henüz erken olduğunu, bunun ancak hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını da ifade eden Gökçel, şöyle devam etti:



"Ama 60 bir dekar tarım arazisi dedim. Sadece ürün ekim-biçimi ve ona yapılan masrafları düşünürsek ortalama 8 bin lira gibi bir dekarda maliyetle bu seralarda ürün yetiştiriliyor. Dolayısıyla 60 bin dekarı 8 bin lirayla çarparsak sonuç ortaya çıkar."



"Tüketiciye yüzde 50'nin üzerinde zam olarak yansıdı"



Selin tarım alanlarına ve seralara verdiği zararın piyasaya da zam olarak yansıdığını söyleyen Gökçel, Mersin'de sel haberlerinin yayınlanmasıyla birlikte piyasada fiyatların yüzde 50'nin üzerinde artmaya başladığını, tüketiciye zam olarak yansıdığını kaydetti.



MTSO Başkanı Aşut: "Sadece borçların ertelenmesi yetmez. Farklı bir şey yapılması lazım, çünkü tarlada hiçbir ürün kalmadı"



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ise bugün düzenlediği basın toplantısında, meydana gelen sel felaketi nedeniyle ilk gün Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve ilgili Bakanlıklarla telefonla tek tek görüştüğünü ve taleplerini ilettiğini söyledi. Afet bölgesi ilan edilmesi ve borçların ertelenmesi noktasındaki görüşlerini ilettiğini aktaran Aşut, "Ama benim istediğim tek şey şuydu; borç ertelemenin yerine farklı bir şey yapmalıyız, çünkü tarlada hiçbir ürün kalmadı. Tarlada tohum kalmadı. Çiftçilerin borçlarını erteleme yerine onlara farklı bir şeyler yapmalıyız" dedi. - MERSİN