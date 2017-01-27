Mehmetçiği Kaçıran DEAŞ'lı Terörist Türkiye'de 8 Ay Hapis Yatmış

Suriye'de biri asker 2 Türk'ü kaçıran ve terör örgütü DEAŞ'ın Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'ndaki 'infaz timi'nde yer alan, örgütün propaganda filmindeki Hasan Aydın'la ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

EL KAİDE DAVASINDA CEZA ALDI

Ekim 2015'teki Ankara Garı katliamının dava dosyasına giren yeni belgelerle, Hasan Aydın'ın 2012'de Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 8 sanıklı El Kaide davasında örgütün sınır sorumlusu İlhami Balı'yla beraber yargılandığı anlaşıldı. 2015'te sonuçlanan davada Aydın 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Davanın gerekçeli kararında Aydın'ın Adana'da işlettiği telefon bayiliğinde örgütsel amaçlarda kullanılmak üzere başkalarının kimlik bilgileriyle telefon hatları çıkardığı bilgisi yer alıyor.

8 AY HAPİS YATTI

Bu bilgilere göre Aydın'ın örgütsel amaçlarda kullanılmak üzere başkaları adına telefon hatları çıkardığı yönünde 2011 yılında emniyete e-posta ile ihbar yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Aydın'ın işyerinde bir hardisk ele geçirdi. Hardiskte 750 kişiye ait kimlik fotokopileri çıktı. Aydın'ın bu bilgilerle örgütün elemanlarına sahte telefon hattı temin ettiği belirtildi. 2 Nisan 2012'de tutuklanan Aydın, sekiz aylık tutukluluğunun ardından 3 Aralık 2012'de tahliye edildi.

EL KAİDECİYLE PİKNİK

Gerekçeli kararda yer alan bilgilerden biri de Aydın'ın El Kaide örgütünün Suriye sorumlularından Marouf Ossi'yle, 15 Ekim 2011'de Adana'da yaptığı piknik oldu. Kararda yer alan bilgilere göre Aydın 14 Ekim 2011'de, Adana'nın Irmakbaşı köyü civarında Ossi'yle piknik yapmış. (Kaynak: Hürriyet)