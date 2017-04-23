Meclis'te Tansiyon Yükseldi! Kılıçdaroğlu: Beni Dinlemek Zorundasınız

Meclis'teki özel oturumda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında tansiyon yükseldi. Salondan yanıt gelmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Beni dinlemek zorundasınız" dedi. Meclis Başkanı 'Hatipe müdahale etmeyelim' diye vekilleri uyardı. Kılıçdaroğlu ise "Sayın Başkan ben Meclis'in itibarını korumak zorundayım" diye konuştu.

CHP lideri söz konusu konuşmasında "Sayın Başkan, siz yeni rejimde sayın cumhurbaşkanın vekalet edemeyeceksiniz yeni sistemde sayın cumhurbaşkanına seçilen değil atanan biri vekalet edecektir. Bu meclis kuruluşundan liyakata dayalı bir yönetimin ne kadar önemli olduğunu bilen bir meclisti. YSK tarafından üzerine şaibe düşürülen bir mühürsüz seçimle devlet yönetimine liyakat değil keyfi bir yönetimin yolu açılmıştır" dedi. Kılıçdaroğlu'na Meclis Başkanı Kahraman yanıt verdi. CHP lideri yeniden kürsüye çıktı.

VİCDAN AZABI ÇEKTİĞİNİZİ BİLİYORUM

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Mustafa Kemal Atatürk için 23 Nisan Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve dönüm noktasıdır. Hepimizi çatısı altında toplayan bu meclis Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve Türkiye halkının vücuda getirdiği bir harikadır. Dünyada Gazi Meclis olma unvanına sahip tek meclis olan TBMM kurulduğundan bu yana hükümeti denetleme yetkisini kullandı. Milletvekillerinin denetim yetkilerini kullanmaları bazı küçük tartışmalar dışında sorun edilmemiş asla ayak bağı olarak görülmemiştir.

Mühürsüz seçim ile bizler yani biz milletvekilleri bu kürsüye çıkıp bir bakan bir sözlü soru dahi soramayacağız. Soruyu sorsak dahi Sayın Bakan bu kürsüye çıkıp cevap verme tenezzülünde bulunmayacaktır. Yaratılan bu tabloyu vicdanı olan herkesin iyi duymasını temenni ederim. Söylediklerimin sizi rahatsız ettiğini biliyorum. Vicdan azabı çektiğinizi de biliyorum.

MİLLİ İRADEYİ SATTINIZ

Milli iradeyi sattınız. Milli irade varsa milli irade burada tecelli etmiştir. Hiçbir sınıf hiçbir makam bu TBMM'yi feshedemez.Ben bu meclisin itibarını korumak zorundayım. Ben milli iradeye saygı göstermek zorundayım. Tarih millet egemenliğini feshetme yetkisini bir şahsa veren milletvekillerini unutmayacaktır.

YENİ REJİMDE CUMHURBAŞKANINA VEKALET EDEMEYECEKSİNİZ

Sayın Başkan, siz yeni rejimde sayın cumhurbaşkanın vekalet edemeyeceksiniz yeni sistemde sayın cumhurbaşkanına seçilen değil atanan biri vekalet edecektir. Bu meclis kuruluşundan liyakata dayalı bir yönetimin ne kadar önemli olduğunu bilen bir meclisti. YSK tarafından üzerine şaibe düşürülen bir mühürsüz seçimle devlet yönetimine liyakat değil keyfi bir yönetimin yolu açılmıştır. Bugün TBMM büyük bir itibar kaybına uğramıştır.O kadar ki YSK dahi TBMM'nin çıkardığı bir kanuna uymamıştır. Bir parlamentonun böyle bir duruma düşmesi çok dramatik bir tablodur.

İSMAİL KAHRAMAN CEVAP VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardında TBMM Başkanı İsmail kahraman şöyle konuştu: Bana hitaben söylediğiniz birkaç cümle var kısa da olsa dokunmak istiyorum. Sayın genel başkan bana bir sualde tevcih buyurdular. Kuvvetler ayrılığının birbirine karışmaması demokrasinin esaslarındandır. Bendeniz meclis başkanı olarak yürütmenin de içinde bulunmuş olmanın verdiği sıkıntıları bilirim.Ben yasamanın başındayım yürütmenin değil. Sadece bu noktadaki arzımı ifade ettim.

KILIÇDAROĞLU TEKRAR KÜRSÜYE GELDİ

İsmail Kahraman'ın sözlerinin ardından kürsüye tekrar gelen Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:Sayın başkan duyarlılığınız için teşekkür ederim ben Türkiye'yi seçimle gelenlerin yönetmesini isterim. Seçimle gelen bir yurttaşın yerine vekalaet edecek kişinin de seçimle gelmesi lazım. Eğer seçimle gelmiyorsa milli iradenin saygınlığına gölge düşmüş olur. ancak ve ancak darbe dönelerinden seçimle gelmeyenler Türkiye'yi yönetmiştir.Seçimle gelmeyenlerin Türkiye'yi yönetmesi 21 saniye bile olsa bizim kabul edebileceğimiz bir anlayış değildir nokta.

YILDIRIM İKİNCİ KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine bir kez daha söz aldı ve ona cevap verdi:

Sayın Kılıçdaroğlu, Başkan Yardımcısının Başkan'a vekalet etmesini doğru bulmadığını söyledi. Hali hazırdaki Anayasamızda da bu mevcuttur. Sayın Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olarak tayin edildiğinde milletvekili değildi ve Başbakan'a vekalet etti. Seçilmemişti, milletvekili değildi Başbakan'a vekalet etti. Bizim Anayasamızda bakanların Meclis içinden olabileceği gibi, Meclis dışından da atanabileceğine dair ibare var.

CUMHURBAŞKANI'NI SEÇEN MİLLETİN KENDİSİDİR

Cumhurbaşkanı, vekaletini istediği çalışma arkadaşlarından birine verebilir. Bu da Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Milli egemenlik milletindir, Cumhurbaşkanı'nı seçen de millettir millet.

DİLİMİZDE TÜY BİTTİ AMA ANLAMADINIZ: FESİH YETKİSİ YOK

Meclis'in feshedilmesi meselesine de cevap vermek istiyorum. Dilimizde tüy bitti, böyle bir şey olmayacağını kampanya döneminde de anlattık. Bu Meclis'in feshi değil seçimlerin yenilenmesidir. 15 Temmuz'da Meclis'e feshetmeye çalışanlar derslerini aldı. Mesele bu kadar açıkken görüyorum ki Kılıçdaroğlu hala 16 Nisan öncesinde. 16 Nisan oldu, halk oylaması yapıldı ve milletimiz yeni sistem değişikliğini kabul etti. Önümüze bakmamız lazım. Ülkemizi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak düzenlemeleri bu yüce çatı altında hep beraber gerçekleştirmemiz lazım.



YILDIRIM'IN İLK KONUŞMASI: MİLLİ EGEMENLİK DEMOKRASİYLE ANLAMLIDIR

Binali Yıldırım konuşmasında, "Milli egemenlik demokrasiyle anlamlıdır. Milli iradeyi zayıflatmaya yönelik bütün girişimler gayrımeşrudur. Bu girişimler milletimize ağır bedeller ödetmiştir. Milli egemenliği çiğnetmemek, milletin egemenliğini korumak bu meclisin görevidir.

Yüce meclisimiz 15 Temmuz'da milli iradeye karşı kalkışılan FETO darbe girişiminde dimdik durmuştur. Bundan sonra da bu tür girişimlere karşı koymak, milli iradeyi geliştirmek hepimizin ortak görevidir. Bu darbenin önlenmesinde en büyük katkı yüce Türk milletinindir.

Sorunların çözüm yeri milletin evi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis "Gazi Meclis"tir, bu meclis kahraman meclistir. Meclis'in hangi badirelerden geçtiğini unutmamalıyız. Her 10 yılda bir demokrasimizle birlikte yüce Meclis de saldırıya uğramıştır.

Bunun temel nedeni Anayasa'nın vesayetçi bir anlayışla hazırlanmış olmasıdır. Maalesef 2007'de Cumhurbaşkanı'nın seçilememesiyle bu Meclis bu sürece şahit olmuştur. En son gerçekleştirilen Anayasa değişikliği yüce Meclis'imizde görev alan bu milletin vekilleri tarafından hazırlanmış ve millete götürülmüştür. Bu sistemle beraber artık sürekli istikrar ve güçlü iktidar dönemi başlamıştır. Meclis daha da güçlenmiştir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA ORADA

Meclis'teki özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan izleyici olarak yer alıyor.