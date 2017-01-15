Meclis'te Bahçeli ve HDP'lilerden Sıcak Görüntü!

TBMM'de anayasa değişiklik teklifinin ilk tur görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Genel Kurul salonuna gelişinde MHP sıralarının en önüne otururken yan sırasında oturan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile tokalaşarak bir selamlaştı.

"GEÇMİŞ OLSUN" DEDİLER

Bahçeli, Yıldırım ve Pervin Buldan ile kısa bir süre sohbet etti. HDP'li vekiller, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin durumunu sorarak Bahçeli'ye geçmiş olsun diledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'de eli ile işaret ederek Sancaklı'nın eşinin durumu ile anlattı.

17. MADDE KABUL EDİLDİ

Anayasa değişikilği teklifinin 17. maddesi 342 oyla kabul edildi.





