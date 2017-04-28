Lviv'de Türkiye Ukrayna İş Forumu Başladı

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde iki gün sürecek Türkiye Ukrayna İş ve Yatırım Forumu başladı.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) ve Lviv Valiliği'nin organizatörlüğünde, Türk şirketlerinin sponsorluğunda düzenlenen forumun ilk gününde bölgedeki Türk ve yabancı sermayeli şirketler ziyaret edildi.



DEİK Türkiye Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin, TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan, TUİD Lviv Temsicisi Fatih Aydın ve TUİD Batı Ukrayna Temsilcisi Selim Tever'in yanı sıra birçok Türk işadamının katıldığı forumda, ülkenin ve bölgenin yatırım ve ticaret imkanlarına dair fikir alışverişinde bulunuldu.



Ukrayna'daki en büyük Türk yatırımcılarından Onur Taahhüt şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetinceviz, şirketin Ukrayna merkez ofisini ve üretim tesislerini katılımcılara gezdirdi.



Forumun ikinci gününde Ukrayna'nın yatırım ve ticaret potansiyeliyle ilgili sunumlar yapılacak ve Serbest Ticaret Antlaşması, Organize Sanayi Bölgeleri, IT, enerji, tarım gibi alanlarda paneller düzenlenecek.



Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı, Başbakan Yardımcısı Stepan Kubiv, Lviv Valisi Oleg Sinyutka, Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Ukrayna Direktörü Şevki Acuner, DEİK Türkiye Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin ve Başkan Yardımcısı Rasim Bekmezci, TUİD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Pehlivan, Dünya Sürdürülebilir Enerji Enstitüsü Başkanı Gökhan Yıldırım forumda birer sunum yapacak. - Kerem