Lig Tv Tamamen Değişiyor!

Katarlı beIN Media tarafından satın alınmasının ardından Digiturk'te yaşanan değişim süreci devam ediyor.





Lig TV kanallarında, bu ay içerisinde ligin ikinci yarısı itibarıyla önemli değişimlerin olması bekleniyor. Kanalın içerik, stüdyolar ve ekibinde yeniliklerolacak.

KADROYA ÖNEMLİ BİR İSİM KATILDI







NTV Spor'un başarılı isimlerinden İsmail Şenol, bugünden itibaren Lig TV kadrosunda yer alacak.

LİG TV KANALLARI DEĞİŞECEK Mİ?







beIN Media, yayın yaptığı ülkelerde kendi markası olan 'beIN Sports' kanallarıyla hizmet veriyor. Lig TV kanallarının ise beIN Sports olarak yayınlarına devam edip, etmeyeceği merak konusuydu. beın Media, Türkiye yayınları için beIN Sports 1-2-3-4 kanallarının markalarını hazır hale getirmek için çalışmalara başladı.

Kanalların, Lig TV markasıyla mı yoksa beIN Sports olarak mı yayınlarına devam edeceği ise yakında belli olacak.

Kaynak: Yayın Ekranı