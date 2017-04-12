Dünya Bu Haberle Çalkalanıyor: Kuzey Kore Savaş Durumuna Geçti

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bulunan yabancı gazeteciler, ülkede çok önemli bir hareketlilik olduğu ve kendilerine "Perşembe günü çok önemli bir olaya hazır olun" dendiğini duyurdular.

Ülkede büyük bir gerginlik olduğunu da duyuran muhabirler, bölgedeki gerginliğin nükleer silah programıyla doğrudan bir bağlantısı olduğuna dair bir işaret olmadığını da bildirdi.

ÇİN SINIRA ASKER SEVK ETTİ

Aynı anda, yabancı ajans muhabirleri, başkentteki 600 bin kişiye tahliye emri verildiğine dair haberler duyulduğunu bildirdi. Ayrıca Çin'in de Kuzey Kore sınırına askeri sevkiyat yaptığı ve sınırı kapattığı öne sürüldü.

Channel News Asia haber ajansının muhabiri Pyongyang'dan attığı tweetinde "6.20'ye kadar ülkeyi terk etmemiz söylendi. Fakat sebebi açıklanmadı. Cep telefonları çalışmıyor." ifadelerini kullandı. Muhabir daha sonraki 5 saat boyunca başka paylaşım yapmadı.

KUZEY KORE SAVAŞ DURUMUNA GEÇTİ

Sosyal medyada Kuzey Kore'nin savaş durumuna geçtiği haberleri yayıldı. Guardian da, ülkede alarm verildiğini duyurdu.

KURUCU LİDERİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANACAK

Öte yandan bu alarm durumunun, ülkedeki kutlamaların ses getirmesi için hazırlanmış bir "oyun" olduğu da iddia edildi. Kuzey Kore'nin "Güneş Günü" adı verilen en büyük ulusal günü olan 15 Nisan'da, ülkenin kurucu başkanı Kim Il Sung'un 105. doğum yıldönümü kutlanacak. Bu nedenle yaklaşık 200 yabancı gazeteci Pyongyang'da bulunuyor. Yetkililer, olayın niteliğine veya ne beklendiğine dair hiçbir bilgi veremiyor.

TRUMP: ÇİN OLMADAN DA KUZEY KORE'YE MÜDAHALE EDERİZ

Gündemde bu iddialar gezerken ABD Başkanı Trump, "Gerekirse Çin olmadan da Kuzey Kore'ye müdahale edebiliriz" açıklaması yaptı.