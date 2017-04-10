Kütahya'da 'Bylock' Operasyonu: 5 Gözaltı

Kütahya'da polis tarafından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde aramalar yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle T.Z., C.Ç., M.Z.B., M.Y. ve Türkmenistan uyruklu Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi S.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA