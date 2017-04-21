Kuş Cenneti'nde kuş yoğunluğu arttı



KIRŞEHİR - Seyfe Gölü Kuş Cennetinde su seviyesinin artması ile birlikte kuş yoğunluğu oluştu.

Oluşan kuş yoğunluğu hakkında bilgiler veren Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, su seviyesinin artması ve kanalların temizlenmesi ile birlikte bölgede Flamingo, Angıt, Ördek, Tarla Kuşları ve göçmen kuşlarının görülebildiğini söyledi.

Yağışlarla birlikte Devlet Su İşleri tarafından yapılan temizlik sayesinde gölde yüzde 40 oranında su olduğunu ifade eden Çetiner, "Gölde, Flamingo ve ördek çeşidinde ki artış bizleri mutlu etti. Kuş Cenneti Seyfe'de;

Flamingoları, Ördekleri, Angıtları, Kız kuşlarını, Martıları, Tarla Kuşlarını, irili ufaklı birçok göçmen kuşunu ve pek çok yerel kuşları görebiliyoruz. "dedi.

Göçmen kuşların dinlenme ve beslenme alanlarına ihtiyacı olduğunu anlatan Ömer Çetiner şunları kaydetti;

"Göç yapan kuşların dinlenme ve beslenme alanlarına ihtiyaçları var. Seyfe Gölü Kuş Cennetinde bu ortamı oluşturursak canlıların yaşamalarına katkı sağlamamış oluruz.

Seyfe Gölü Kuş Cennetinin durumunun çok da iyi olduğunu söyleyemeyiz. Göl tabanının geçirgen olmayan çorak toprak özelliğinden dolayı yağan karın, yağmurun ve azda olsa kılçık kanallardan giren suyun etkisi ile belirli bir miktarda suyumuz var.

Göldeki ortamın birazcık düzelmesi ile gelen kuşlarımızın çeşidi ve sayısı belirli oranda arttı. Gölümüzün durumu arzu ettiğimiz noktalara ulaşınca kuşlarımızın sayısı ve çeşidi daha da fazla olacaktır.

Henüz gölü besleyen ana pınarlardan göle su girişi yok. Bilhassa Seyfe Pınarından göle girecek olan su bizim için çok önemli. Seyfe Pınarından gelen su göl girişinde deltalar ve küçücük adacıklar oluşturuyor. Burada oluşan sazlıklar ve flora kuşların yuva yapmaları ve korunabilmeleri için önem taşıyor.

Göle tatlı su girişinde oluşan sert kabuklular, larvalar ve küçük balıklar gibi besin kaynakları ve sığ bir göl olması Flamingoların Seyfe Gölünü tercih etmekteki en önemli etkendir.

Kırşehir'in tek ve Türkiye'mizin önemli sulak alanlarından biri olan Seyfe Gölü Kuş Cennetinin güzelliğini korumak ve devam ettirebilmek için yapılan çalışmalara devam etmemiz ve biraz daha hızlanmamız gerekiyor."