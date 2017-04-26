Kosova ve Bosna Hersek Devlet Yetkilileri Bodrum'da

Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Fikrim Damka, Balkanlar ve Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.



Türk Ocakları Bodrum Temsilciliğinin davetlisi olarak Bodrum'a gelen, Kosova ve Bosna Hersekli yetkililerden oluşan heyet, ilçedeki temaslarından önce basın toplantısı düzenledi.



Türk Ocakları Bodrum Temsilcisi Derya Kürkçüoğlu, yaptığı açıklamada, iki ülke arasında turizm ve ekonomi alanlarında iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek "Kosova'daki Türk soydaşlarımızla bağlarımızı kuvvetlendirmek için buradalar" diye konuştu.



"Halk demokratik bir karar verdi"



Heyette yer alan Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Fikrim Damka, Bodrum'u "Türkiye'nin incisi" olarak nitelendirdi.



Bodrum'da dört günlük program çerçevesinde çeşitli ziyaretlerde bulunacaklarını söyleyen Damka, "Kosova ve Bosna Hersek heyeti olarak Balkanlar ile Türkiye arasında sıkı olan bu ilişkileri nasıl daha üst düzeye çıkarabiliriz, bunu sadece ekonomik anlamda değil, turizm ve kültürel anlamda da nasıl geliştirebiliriz arayışı içindeyiz." dedi.



Damka, referandumla ilgili bir soru üzerine, Türk milletinin demokratik bir karar verdiğini kaydetti.



Halkın kararının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Damka, "Eminim ki Türkiye halkı doğru kararı vermiştir ve Türkiye'nin önü daha fazla açılacaktır." ifadesini kullandı.



Referandum sonucuyla Türkiye'de istikrar sağlanacağını düşündüğünü belirten Damka, bunun Balkanlara da örnek olmasını temenni etti.



"Türkiye'nin gücünün farkındayız"



Orta Bosna Kantonu Ekonomi Bakanı Sedzad Milanoviç de Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye'ye geldiklerini söyledi.



Türkiye'nin dünyanın en güçlü ilk 10 ülkesinden biri olduğunu ifade eden Milanoviç, "Bosna Hersek olarak bu gücün farkındayız. Bu ikili ilişkilerin daha da fazla artması için buradayız." dedi.