Kosova Milletvekili Damka; "Başkanlık Sistemi Balkan Ülkelerine Örnek Olsun"
Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Bosna Hersek Ekonomi Bakanı, Turizm Bakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkan vekili Fikrim Damka önemli açıklamalarda bulundu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Bosna Hersek Ekonomi Bakanı, Turizm Bakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkan vekili Fikrim Damka önemli açıklamalarda bulundu. Kosova Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka Başkanlık sisteminin tüm Balkan ülkelerinde uygulanmasını temenni ederken Orta Bosna Kantonu Ekonomi Bakanı Sedzad Milanoviç ise Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu açıkladı.
Türk ocakları Bodrum temsilcisi, iş adamı Derya Kürkcüoğlu'nun misafiri olarak Bosna Hersek ve Kosova'dan gelen 8 kişilik heyet 4 gün boyunca Bodrum başta olmak üzere Muğla ve ilçelerinde bir dizi ziyarette bulunacak. Akşam saatlerinde Bodrum'a gelen heyet içerisinde; Saray Bosna Ekonomi Bakanı Sedzad Milanovic, Turizm Bakan yardımcısı Osman Buz, Bosna Hersek iş adamları federasyon Başkanı Mensur Bektic, Bosna Hersek Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Sefir Gasal, Zenika Kontanu İş Adamları Dernek Başkanı Ahmet Alic, Bosna Hersek turizm acenteleri dernek Başkanı Diana Mehcic ve Kosova Parlemantosu Meclis Başkan yardımcısı Milletvekili Fikrim Damka ile Kosova Prizren Belediye Başkan Yardımcısı Levent Buş ve iş adamları basın toplantısı düzenledi.
Muğla'da ve Bodrum'da bir takım temaslarda bulunacaklarını söyleyen Türk ocakları Bodrum temsilcisi iş adamı Derya Kürkcüoğlu kısa bir konuşma yapan "Bosna Hersek ve Kosova'dan misafirlerimiz var. Bosna Hersek'ten Ekonomi Bakanı, Turizm Bakan yardımcısı ve İş adamları Federasyon Başkanı bir heyet ile birlikte misafirimiz olarak Bodrum'a geldiler. Aynı zamanda Kosova Meclis Başkan yardımcısı ve Kosova Prizren Belediye Başkan yardımcısı Levent Buş'da buradalar. Gelişlerinin sebebi ise Turizmde ekonomik iş birliği sağlamak ve faaliyetler yapabilmek. Ayrıca Kosova'da ki Türk soydaşlarımızla bağlarımızı kuvvetlendirmek için buraya geldiler" ifadelerini kullandı.
Kosova Demokratik Türk Partisi Milletvekili ve Meclis Başkan vekili Fikrim Damka, Türkiye'nin aradaki dostluklarını en üst seviyeye çıkarmak istediklerini söyleyerek, "Bodrum'da dört günlük program çerçevesinde çeşitli ziyaretlerde bulunacağız. Kosova ve Bosna Hersek heyeti olarak Balkanlar ile Türkiye arasında sıkı olan bu ilişkileri nasıl daha üst düzeye çıkarabiliriz, bunu sadece ekonomik anlamda değil, turizm ve kültürel anlamda da nasıl geliştirebiliriz arayışı içindeyiz" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin demokratik bir seçim yaptığını vurgulayan Damka, "Türk milleti demokratik bir karar verdi. Halkın kararı Türkiye'ye hayırlı olsun. Eminim ki Türkiye halkı doğru kararı vermiştir ve Türkiye'nin önü daha fazla açılacaktır. Referandum sonucuyla Türkiye'de istikrar sağlanacağını düşünüyorum. Bunun Balkanlara da örnek olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Türkiye Dünya'da 10 güçlü ülkeden biri
Orta Bosna Kantonu Ekonomi Bakanı Sedzad Milanoviç ise Türkiye'nin gücünün farkında olduklarını söyleyerek "Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye'ye geldik. Türkiye'nin dünyanın en güçlü ilk 10 ülkesinden biri. Bosna Hersek olarak bu gücün farkındayız. Bu ikili ilişkilerin daha da fazla artması için buradayız" dedi. - MUĞLA