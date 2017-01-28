Körfez'e güvence olacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Mavi Körfez 3" adı verilen yeni deniz süpürgesi, petrol sızıntısı gibi çevre felaketlerine de hızlı müdahale imkanı sağlayan sıvı atık toplama özelliğiyle İzmir'de bir ilk olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez temizliğinde görev alan filosunu yüksek teknolojiyle donatılmış yepyeni bir gemiyle daha güçlendiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sıvı atık toplama özelliğine ve olası sızıntılara karşı "hızlı serilebilir bariyerlere" sahip yeni nesil deniz süpürgesi "Mavi Körfez 3" İstanbul Tuzla'daki tersanede tamamlanarak denize indirildi. Olası çevre felaketlerine hızlı müdahale edilmesini sağlayacak yeni gemi, bu özelliğiyle İzmir'de bir ilk olacak. Şubat ayında İzmir'e gelmesi beklenen Mavi Körfez 3, hem oluşabilecek petrol kirliliğine acil müdahale edecek hem de seyir halindeki gemilerden acil durumda çöp ve sintine alabilecek.

Hem süpürecek hem yağları toplayacak

Denizdeki olası petrol kirliliğine karşı etkin mücadele edecek şekilde yapılan gemi, köpük yüzdürücülü, "Çit Tipi" ya da "Perde Tipi" olarak adlandırılan bariyerlere sahip. Bariyer içinde biriktirilen petrol atıklarını toplamak için de iki adet "skimmer" (yağ sıyırıcı) alındı.

Çift gövdeli katamaran tipindeki geminin boyu 15 metre 28 santimetre, eni ise 6 metre 15 santimetre. Yüksüz su derinliği 1,5 metre olan geminin 2 pervane ve 2 motoru var. Güvertesinde katı atık hizmetlerinde kullanılmak üzere atık toplama ve depolama konveyörleri bulunan gemi, daha çok açık denizde çöp toplayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 722 bin Euro'ya mal olan Mavi Körfez 3, körfezdeki katı atıkları ve sıvı yağları toplayıp Halkapınar ve Gediz'deki çöp transfer istasyonlarına aktaracak.

"Yüzer Tank" dolunca..

Mavi Körfez 3 deniz süpürgesinde, Avrupa'da kullanılan "Yüzer Depolama Tankı Sistemi" de bulunuyor. Gemide toplanan sıvı atıklar için tasarlanan sistem, 5 m3 kapasiteli seyyar yüzer depolama tankını içinde katlanmış halde bulunduruyor. Gemi atık toplamaya başladığı zaman yüzer tank denize atılıyor ve gemiyle bağlantılı bir şekilde çalışıyor. Tankların dolması halinde denetim gemisiyle çöp boşaltım merkezlerine götürülerek başka bir tank kullanılmaya başlanıyor. Tankların çevreye zarar vermeden boşaltılması için boşaltma pompası kullanılıyor.

Körfezi 7 kamera ile gözetleyecek

İzmir'in yeni süpürge gemisi olan Mavi Körfez 3, sahip olduğu gelişmiş bant sistemi sayesinde, gemide çalışan personelin atıklara elini değdirmeden müdahale etmesini sağlıyor. Ayrıca gemideki 7 kamera ile dışarı çıkılmadan tüm çevrenin kontrol edilmesi mümkün olabiliyor.

