İnşaat Sektörü Umutlu: Yeni Yapılacak Konutlarda Yüzde 10 İndirim Sağlayacak

Konutta yapılan vergi düzenlemesinin sektöre hareketlilik getirmesi bekleniyor. KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan itibaren alınacak konutları ilgilendirdiği için mevcut konutlarda değil ama yeni yapılacak konutlarda yüzde 10'luk indirim yapılır. Daha doğrusu satışa çıkacak konutlar yüzde 10 daha aşağı satışa çıkar. 1 milyon lira ve altındaki tüm konutları ilgilendiriyor" dedi.

YAPI RUHSATINA DÜZENLEME

Bakanlar Kurulu kararıyla binde 9,48 olarak uygulanan resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfırlanırken, yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde de metrekare vergi değeri bin lira ila 2 bin lira arasındaki konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin liranın üzerindeki konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.

"DÜZENLEME SEKTÖRE CANLILIK GETİRECEK"

Düzenlemenin sektöre canlılık getireceğini ifade eden gayrimenkul sektörü temsilcileri, özellikle yeni yapılacak konutlarda fiyatın yüzde 10 düşmesini bekliyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yaptığı açıklamada, ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergisinin sıfır olarak uygulanacağını, sektör için en önemli maddenin bu olduğunu belirterek, "Yüzde 5 peşinatın konuşulduğu günlerde yüzde 1 olan damga vergisi harcı yüksek bir orandı. Bunun sıfırlanması sektörü çok pozitif etkileyecek." dedi.

"BU RAKAMLAR İSTANBUL İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Durbakayım, yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan ve kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin düzenlemelerin de sektöre nefes aldıracağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Beklentimiz bunların sürekli olması. KDV indirimleri kalıcı olmalı. Bu rakamlar İstanbul için yeterli değil. 2017 itibarıyla emlak vergi değerleri belediyelerce ciddi şekilde artırıldı. Buradaki marj belediyelerin artışının altında kaldı. Bu yüzden KDV indiriminin İstanbul'daki konut fiyatlarını geriletmesi biraz zor. Özellikle Anadolu'da indirim getirebilir. KDV oranının yüzde 8 olduğu aralığın üst tavanının 2 bin lira değil de, 2 bin 300 lira civarında olması gerekir. Böylece çok daha yararlı olur."

"YENİ YAPILACAK KONUTLARDA YÜZDE 10 İNDİRİM SAĞLAR"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik de başta hükümet olmak üzere Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yaklaşımının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Biz bu düzenlemeden gördük ki uzun süredir anlatmak istediklerimizi anlatabilmişiz." dedi.

Düzenlemelerin sektöre ciddi moral vereceğini, özellikle satış vaadinde alınan damga vergisi indiriminin direkt olarak konut alacak müşteriye bir jest olduğunu belirten Çelik, düzenleme ile hem sektörün hem de müşterinin mutlu olacağını söyledi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Emlak vergi değeri 500 lira altındakilere yüzde 1'lik vergi ödeniyordu. 500 lira geride kaldı. Emlak vergi değeri bin lira ila 2 bin lira arası olan yerlerde KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi çok çok önemli. Yeni alınacak ruhsatlarda KDV oranları yüzde 18'e çıkacaktı. Şimdi fiyatlar ortalama yüzde 10 olarak daha düşük olacak. Bu karar İstanbul'da Kayabaşı, Beylikdüzü, Ümraniye ve Sultanbeyli gibi hemen hemen her semti ilgilendiriyor. Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan itibaren alınacak konutları ilgilendirdiği için mevcut konutlarda değil ama yeni yapılacak konutlarda yüzde 10'luk indirim yapılır. Daha doğrusu satışa çıkacak konutlar yüzde 10 daha aşağı satışa çıkar. 1 milyon lira ve altındaki tüm konutları ilgilendiriyor."