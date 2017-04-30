'Kısmetse Olur' İsimli Evlilik Programı Yayından Kaldırıldı

Evlilik programlarının yasaklanmasına dair bir haber bugün KHK ile duyuruldu. Bunun ardından ilk açıklama Kısmetse Olur programının yapımcısı Haluk Şirin'den geldi.

"KISMETSE OLUR SONA ERMİŞTİR"

Şirin, Twitter sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "İlk günden bu yana verdiğiniz tüm desteklere çok çok teşekkür ederiz. Kısmetse Olur yeni yasal düzenleme nedeni ile bugün sona ermiştir."

"YAYINDAN KALDIRILMIŞTIR"

Konuyla ilgili Instagram üzerinden de bir açıklama yapıldı: "2 yıldır büyük bir ilgiyle izlenen Kısmetse Olur, yeni yasal düzenleme ile yayından kaldırılmıştır... Tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz..."

İşte sosyal medyadan yapılan o açıklama;

